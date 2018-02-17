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Гурам Аджоев: Дзюбу цепляли, валили, но он молча играет, без претензий к арбитрам

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев не считает, что у новичка тульского клуба Артёма Дзюбы сложный характер.

"Я с ним много общался и не заметил каких-то проблем. Плюс, вы же знаете, у всех топовых футболистов непростой характер. Но сейчас у Дзюбы впервые в жизни есть шанс сыграть на домашнем чемпионате мира. Соответственно, мотивация идти вперёд. Возвращаясь к игре с "Торпедо", его много цепляли, валили, фолили на нём. Но он никак не реагировал — не кричал, не орал, никаких претензий арбитрам. Парень молча играет, и всё. Это о многом говорит", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
Теги: Аджоев Дзюба Арсенал Тула
Вчера, 22:41
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№1 Написал: liasport433 (Вчера, 23:08) #
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а сам дзюба на всех валиться на всех орет , всех толкает, голы все из подтишка, и главное арбитры молчат!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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