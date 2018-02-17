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К матчам РФПЛ не допущены восемь арбитров

К матчам чемпионата и Кубка России второй части сезона пока не допущены восемь арбитров – судьи Алексей Николаев и Виталий Мешков, а также ассистенты Николай Богач, Алексей Воронцов, Александр Дуденков, Илья Елеференко, Антон Кобзев и Алексей Лебедев, сообщает "Спорт-Экспресс".

На судейском сборе, который проходит в Турции с 6 февраля, Николаев и Дуденков из-за травм не сумели пройти тест ФИФА по физической подготовке. По разным причинам не сдавали нормативы Воронцов, Елеференко и Кобзев. Травмированный Мешков на сбор не приехал. Лебедев не сдал тест йо-йо. Кроме того, Елеференко не набрал проходной балл при сдаче теста по правилам игры, а Богач – теста по оценке видеоситуаций.

Не сдавшие нормативы не смогут получать назначения на игры.
Вчера, 23:21
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№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:48) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Сухина будет замещать по совместительству smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:04) #
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"травмированные".. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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