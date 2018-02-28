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Игорь Горбатенко: у Эмери были проблемы с игроками "Спартака"

Полузащитник тульского "Арсенала" Игорь Горбатенко, ранее выступавший за "Спартак", рассказал о периоде времени, когда красно-белых в 2012 году тренировал Унаи Эмери, нынешний наставник "ПСЖ".

"Он всегда старается быть на позитиве, настраивать, подбадривать футболистов. Сразу была видна испанская школа, постоянно были тренировки с мячом. Было очень интересно и приятно работать с ним.

Иногда у него возникали проблемы с игроками "Спартака". Не могу сказать, какого плана, но помню, что проблемы были", — цитирует Горбатенко "Чемпионат.сом".
Теги: Эмери Спартак
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