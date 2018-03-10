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Маурисио Перейра: при такой температуре невероятно мерзли уши

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра после матча 22-го тура с московским "Динамо" пожаловался на погодные условия и рассказал, почему он и Федор Смолов вышли на игру со специальной утепленной повязкой на уши.

"На самом деле нам просто было очень холодно. Уши невероятно мерзли при такой температуре, и снег лез в глаза! Это отвлекало от матча, поэтому мы утеплились как могли. На нашем родном стадионе в Краснодаре мы никогда не играем в таких условиях. Думаю, если бы матч проходил на нашей арене, то результат получился бы совсем другим", - цитирует Перейру "Газета.ру".
Теги: Перейра Краснодар Тосно
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