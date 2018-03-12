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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Желудков: отсутствие Мамманы не скажется на "Зените"
Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков прокомментировал травму защитника питерского клуба Эмануэля Мамманы, который из травмы "крестов", пропустит более полугода.
"По тому, как "Зенит" сейчас играет, отсутствие Мамманы не скажется (смеется). Три игры не могут гол забить — это позор. К тому же в команде столько народу, что отряд не заметит потери бойца. Да и Маммана не такой уж незаменимый. Скажу еще, что 9 месяцев для восстановления от травмы "крестов" — это слишком много. Не больше 6-7 месяцев. У меня была такая же травма. Это действительно травма непростая. Почти семь месяцев я не играл, колено до сих пор не сгибается до конца. Ну а психологически… Это от человека зависит. Кто как воспринимает ситуацию", — цитирует Желудкова "Спорт День за Днем".
"По тому, как "Зенит" сейчас играет, отсутствие Мамманы не скажется (смеется). Три игры не могут гол забить — это позор. К тому же в команде столько народу, что отряд не заметит потери бойца. Да и Маммана не такой уж незаменимый. Скажу еще, что 9 месяцев для восстановления от травмы "крестов" — это слишком много. Не больше 6-7 месяцев. У меня была такая же травма. Это действительно травма непростая. Почти семь месяцев я не играл, колено до сих пор не сгибается до конца. Ну а психологически… Это от человека зависит. Кто как воспринимает ситуацию", — цитирует Желудкова "Спорт День за Днем".
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