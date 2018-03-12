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Юрий Желудков: отсутствие Мамманы не скажется на "Зените"

Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков прокомментировал травму защитника питерского клуба Эмануэля Мамманы, который из травмы "крестов", пропустит более полугода.

"По тому, как "Зенит" сейчас играет, отсутствие Мамманы не скажется (смеется). Три игры не могут гол забить — это позор. К тому же в команде столько народу, что отряд не заметит потери бойца. Да и Маммана не такой уж незаменимый. Скажу еще, что 9 месяцев для восстановления от травмы "крестов" — это слишком много. Не больше 6-7 месяцев. У меня была такая же травма. Это действительно травма непростая. Почти семь месяцев я не играл, колено до сих пор не сгибается до конца. Ну а психологически… Это от человека зависит. Кто как воспринимает ситуацию", — цитирует Желудкова "Спорт День за Днем".
Теги: Желудков Маммана Зенит
Сегодня, 20:46
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№5 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 22:12) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Blessing
Правильно, Юра, всё правильно, в Зените сейчас нет основополагающего игрока, без которого бы мы чесали в раздумьях репу, но в рфпл, или, выражаясь свинячьем языком, в расписном говночемпионате. А вот в ЛЕ, считаю, без него будет тяжелее однозначно.

Пример очень хорошего вонючего бомжовского языка...как же от них воняет на любом ресурсе...и сказать-то нечего им, а все равно срут...а без этого паренька действительно, судя по последним матчам, будет на очень комфортно...он на сеодня у немытых в центре защиты лучший...жаль его, скорейшего выздоровления...пусть пример с Зобнина беоет.(((
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 22:00) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А я бы не сказал, что защита Зенита не пострадает от его отсутствия.


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Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно, Юра, всё правильно, в Зените сейчас нет основополагающего игрока, без которого бы мы чесали в раздумьях репу, но в рфпл, или, выражаясь свинячьем языком, в расписном говночемпионате. А вот в ЛЕ, считаю, без него будет тяжелее однозначно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 20:58) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
конечно не скажется. как что-то пустое может сказаться на пустом
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:50) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Да все понятно, но парня жалко. Да и в обороне у Зенита на сегодня он наиболее стабильный был. Опять же, ЧМ... жалко парня.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
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