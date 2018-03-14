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"Ахмат" оштрафован на 50 тысяч рублей за использование громкой связи

КДК РФС принял решение оштрафовать "Ахмат" за использование громкой связи, сообщает "Р-Спорт".

Нарушение зафиксировано во время матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:3). Размер штрафа составил 50 тысяч рублей.

Для грозненского клуба это уже пятое подобное нарушение в сезоне.
Теги: Ахмат
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