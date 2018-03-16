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Григория Иванов: буду рад, если Довбня пропустит от "Урала" три мяча между ног

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о вратаре "СКА-Хабаровск" Александре Довбне, отразившем большое количество опасных ударов в гостевом матче 22-го тура РФПЛ со "СпартакоМ" (0:1).

"В этом сезоне у Довбни были как сильные, так и слабые игры. Все вратари ошибаются, без ошибок нельзя. У вратарей колоссальная нагрузка, так что посмотрим. Со "Спартаком" он провел великолепный матч и поймал все, что можно было. Возможно, это был какой-то психологический выбор. В следующем матче все может быть по-другому. Я не говорю, что он пропустит от нас три мяча между ног, хотя буду рад, если это случится", - цитирует Иванова Sport24.
Сегодня, 00:25
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