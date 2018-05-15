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Массимо Каррера попал на обложку июньского номера GQ

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал героем номера GQ, который поступит в продажу 16 мая.

Итальянец попал на обложку июньского номера журнала.

Июньский GQ в продаже уже завтра ?? #gqrussia

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Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 16:05
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(2)
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:29) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
"Рожу" ему сделавли явно не поклонники мяса smile


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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