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Роман Широков: главный футболист России в 21-м веке? Я

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Роман Широков назвал себя главным футболистом России в 21-м веке.

"Главный футболист России в 21-м веке? Если можно называть себя, то я. Самые остроумные — Дзюба и Кержаков. Есть много ребят, которые умеют шутить", — сказал Широков в интервью oSporte TV.

Теги: Широков Сборная России
Сегодня, 10:04
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6
(0)
№6 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 11:41) #
  • 0
  •  (0)
online

Денисов не согласен.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:09) #
  • -2
  •  (2)

Широков Фурсенко Мутко- Это все питерские не адекваты! Можно нести всякую ахинею имея такую крышу! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:52) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Роман, ты был хорошим игроком, но лучший в 21 веке в России,на мой взгляд-Аршавин!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:40) #
  • +1
  •  (1)

Дурак же, господа!. никакой нормальный чел не пойдёт говорить- дебилы, людям которые переживают за команду.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Окуеть как смешно.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 10:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
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