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От «тренеришки» до «Арсеналов»: Эмери vs. Дзюба

Пять с половиной лет назад Артем Дзюба назвал Унаи Эмери «тренеришкой». С тех пор их пути разделились: один стал главным тренером лондонского «Арсенала», другой игроком тульского. Rusfootball.info о том, почему эта история прямо сейчас должна лечь в основу спортивного фильма.

В любой достойной спортивной драме должны быть несколько обязательных компонентов: следование структуре и выстроенный конфликт, взлеты и падения, тренировочный монтаж, показывающий, почему герой пришел к успеху, и, конечно, гранд-финал, расставляющий все по местам. Пройдясь по списку, мы поймем, что в этой истории уже есть почти все:

Структура и конфликт

Когда-то давно, когда «Спартак» еще даже не освоил привычный ежегодный цикл, Унаи Эмери был перспективным, но малоопытным европейским специалистом, а Артем Дзюба вроде бы наконец-то нашедшим себя форвардом, их пути пересеклись в Москве. Историю вы знаете прекрасно:

Завязка: Хорошее начало сезона, затем несколько провальных игр, конфликт в раздевалке и мини-кульминация в виде культового, брошенного в микст-зоне «тренеришки».

Развитие действия: Эмери уволен в тот же день, Дзюба непродолжительно торжествует, однако до конца сезона забивает всего один гол. Тренер отправляется в солнечную Севилью, Артем – в солнечный Ростов, затем обратно в каменную Москву, а из нее в холодный Петербург. За это время Эмери берет три кубка Лиги Европы, Дзюба – два кубка России.



Кульминация: Эмери попадает в «ПСЖ», с которым берет еще семь трофеев, Артем стагнирует в «Зените».

Стороны обмениваются словесными приемами: Дзюба привычно атакует («Эмери личность скользковатая, психологически неуравновешенная, местами даже безумная»), Унаи осторожно держит позиции («Дзюба называл меня тренеришкой? Не слышал»).

Развязка: Ирония судьбы разыгрывается на полную катушку и отправляет обоих героев в «Арсенал». Есть только одна маленькая разница…



Взлеты и падения

История Эмери – чрезвычайно неровная и до крайности кинематографичная. После эпического, с громогласным треском, провала в «Спартаке», последовали три сенсационно триумфальных года с «Севильей», с настоящей гегемонией во втором по статусу европейском кубке. После них был «ПСЖ», где кривая успехов и неудач сменялась так часто, что зрители только успевали следить. Семь трофеев за два года, пик карьеры Эмери после разгрома «Барселоны» и дно карьеры после разгрома от «Барселоны», борьба характеров со строптивой звездой Неймаром, и итоговое поражение при солидной выручке в кубках.

От «тренеришки» до «Арсеналов»: Эмери vs. Дзюба


На очереди «Арсенал», который последние 22 года возглавлял один специалист.

Что ждет Эмери на Эмирейтс? Будем честны: вероятнее всего провал, подслащенный борьбой за титул Лиги Европы. Канониры в тяжелой перестроечной стадии, конкуренты сильны, много денег на трансферы Унаи не дадут, а бодаться с нынешними гигантами АПЛ при таких данных – самоубийство. Плюс ко всему, вспомните, что случилось с другим неплохим специалистом, пришедшим на смену легенде, – Дэвидом Мойесом. Бесславный сезон в «МЮ» после Фергюсона, и его карьера так и не оправилась от того удара.

Есть ли у Эмери шансы всех удивить? Конечно, есть. Много-много тренировочного монтажа (причем, в прямом смысле: Унаи раздает игрокам флешки с нарезанными моментами их индивидуальных недочетов), много, очень много удачи на трансферном рынке со скромным бюджетом, и готовность игроков пойти на изменения в себе.

Когда-то испанский специалист уже провалился с красно-белой командой и вынес оттуда неоценимый мотивационный пинок в виде «тренеришки». Теперь у него есть второй шанс, но услышать «El Entrenadorito» от какого-нибудь Бельерина уже будет приговором.

Где же гранд-финал?

Все пункты для хорошего сценария собраны, не хватает последнего ингредиента: решающей схватки. И тут хотелось бы немного отойти от темы и сделать маленькое обращение.

Друзья, организаторы еврокубков из УЕФА. Мы не просим многого. Мы просим лишь небольшого, слабенького подогрева шариков «Арсенала» и «Зенита» в Лиге Европы. Чтобы все в России, кто умеет стучать пальцами по клавиатуре, изошли на сотни строчек и тысячи слов в ожидании эпической битвы непримиримых противников. Артем Дзюба – настоящий комиксовый антигерой, громадный, накаченный, не в меру болтливый и питающийся чистой яростью, взращенной на мести. Унаи Эмери – главный герой этого фильма, когда-то вылетевший из «Спартака» под издевательские комментарии антагониста, а теперь имеющий возможность встретиться с ним лицом к лицу и все доказать. Если, конечно, его трофейной истории маловато.

Ход за УЕФА и их микроволновкой. Нам остается запасаться попкорном и готовиться наперебой закидывать Голливуд сценариями. У нас вот, например, уже есть постер.



Петр Мельников, Rusfootball.info
Теги: Дзюба Эмери Арсенал Тула Арсенал Спартак
Сегодня, 13:56
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№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А кто сказал,что ..юба будет в Зените и в ЛЕ?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:07) #
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Артем Дзюба – настоящий комиксовый антигерой, громадный, накаченный, не в меру болтливый и питающийся чистой яростью, взращенной на мести.

Кот попросил бы московских , не слишком злоупотреблять ярлыками!. Понимая, что эта вещица наследие сталинских времен , и пройдет не так быстро и всё же. Кот не не дебил, не провинция и т.п. Хотелось бы раскрывать свой талант, не читая советских газет. А так статейка на один зуб кота. Хороша но и неплоха. Уже лучше. .Раньше писали тысячи слов, а нынче сотню. Пройдет в речке корюшка, останутся только десять слов. Потом только три.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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