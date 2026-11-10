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РПЛ назвала матч, ставший самым посещаемым в 14-м туре

Стал известен самый посещаемый матч по итогам 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Как информирует пресс-служба Российской Премьер-Лиги, самой посещаемой игрой по итогам 14-го тура стала встреча "Зенита" и "Ростова". На матч, который проходил на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершился вничью - 2:2, пришли 34 667 болельщиков.

Всего матчи минувшего тура посетили 116 852 зрителя.

Напомним, чемпионат России ушел на международную паузу, связанную со сборными, и вернется 20 ноября.

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