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Максим Канунников ведет переговоры с "Енисеем"

Как сообщает Реальное время, 26-летний футболист может стать игроком "Енисея" на правах свободного агента, так как на прошлой неделе покинул «СКА-Хабаровск».

В настоящее время стороны обсуждают условия контракта.

Первую часть сезона Канунников играл в «Рубине». В минувшем сезоне РФПЛ на счету нападающего два гола в 24-х матчах.
Теги: Канунников Енисей
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