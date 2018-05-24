"Уралу" интересен полузащитник "Тосно" Вагиз Галиулин

Полузащитник "Тосно" Вагиз Галиулин может остаться в премьер-лиге.Им интересуется "Урал" и лично новоиспеченный тренер "шмелей" Дмитрий Парфенов, под руководством которого и провел Галиулин прошедший сезонВ сезоне-2017/18 30-летний футболист выступал за "Тосно", провел 27 матчей в чемпионате и Кубке России, забив в них 4 мяча и сделав 4 ассиста.