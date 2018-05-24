Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4062
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|54
|Курилка
|1518
|Зенит
|104535
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119307
|Юмор, анекдоты, байки
|7711
|КБ-Гостевая
|26610
|Зенит-Арена. Внесем ясность!
|37
Новости партнеров
Лента новостей:
21:46
Олег Кузьмин покинул "Рубин" (1)
Олег Кузьмин покинул "Рубин" (1)
20:31
Президент Немецкого футбольного союза: Восхищен стадионом в Волгограде, было комфортно и приятно (2)
Президент Немецкого футбольного союза: Восхищен стадионом в Волгограде, было комфортно и приятно (2)
17:36
Хави продолжит играть в Катаре (1)
Хави продолжит играть в Катаре (1)
"Уралу" интересен полузащитник "Тосно" Вагиз Галиулин
Полузащитник "Тосно" Вагиз Галиулин может остаться в премьер-лиге.
Им интересуется "Урал" и лично новоиспеченный тренер "шмелей" Дмитрий Парфенов, под руководством которого и провел Галиулин прошедший сезон
В сезоне-2017/18 30-летний футболист выступал за "Тосно", провел 27 матчей в чемпионате и Кубке России, забив в них 4 мяча и сделав 4 ассиста.
СЭ
Им интересуется "Урал" и лично новоиспеченный тренер "шмелей" Дмитрий Парфенов, под руководством которого и провел Галиулин прошедший сезон
В сезоне-2017/18 30-летний футболист выступал за "Тосно", провел 27 матчей в чемпионате и Кубке России, забив в них 4 мяча и сделав 4 ассиста.
СЭ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.