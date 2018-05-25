Виктор Классон признан лучшим игроком "Краснодара" в минувшем сезоне

Завершилось голосование болельщиков, которые по традиции определяли лучшего игрока "Краснодара" в минувшем сезоне.В опросе приняло участие около 1,5 тысячи человек. По его итогам третье место досталось нападающему Фёдору Смолову. За него проголосовали 16,1% респондентов.Второе место занял капитан команды центральный защитник Андреас Гранквист – шведу отдали свои голоса 23,6% участвовавших в опросе.Лучшим игроком прошедшего сезона в составе чёрно-зелёных болельщики назвали полузащитника Виктора Классона, который собрал 45,4% голосов.