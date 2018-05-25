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Виктор Классон признан лучшим игроком "Краснодара" в минувшем сезоне

Завершилось голосование болельщиков, которые по традиции определяли лучшего игрока "Краснодара" в минувшем сезоне.

В опросе приняло участие около 1,5 тысячи человек. По его итогам третье место досталось нападающему Фёдору Смолову. За него проголосовали 16,1% респондентов.

Второе место занял капитан команды центральный защитник Андреас Гранквист – шведу отдали свои голоса 23,6% участвовавших в опросе.

Лучшим игроком прошедшего сезона в составе чёрно-зелёных болельщики назвали полузащитника Виктора Классона, который собрал 45,4% голосов.

ФК "Краснодар"
Теги: Классон Смолов Краснодар
Вчера, 22:46
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2
(0)
№2 Написал: SVN (Вчера, 23:31) #
  • 0
  •  (2)

а игроки чемпионата России признали Смолова лучшим в чемпионате. smile
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Савелий Россия (Вчера, 23:00) #
  • +1
  •  (3)

Скромный работяга, все по делу!
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
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