Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4083
FIFA 12 213
Отдых в Крыму. 177
КБ-Гостевая 26624
Mузыка 5710
Ситуация на юго-востоке Украины 119335
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 61
Зенит 104567

Новости партнеров

ЦСКА поздравил своего президента Евгения Гинера с днем рождения

ЦСКА на официальном сайте поздравил с днем рождения президента клуба Евгения Гинера. Сегодня, 26 мая, боссу армейцев исполняется 58 лет.

"Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!
Не сомневаемся, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА и впредь будет оставаться флагманом российского футбола!", – говорится в поздравлении клуба.


Напомним, Гинер занимает пост президента ЦСКА с 2001 года. За это время армейцы выиграли 20 трофеев, включая первый в истории российских клубов еврокубок – Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.
Теги: Гинер ЦСКА
Сегодня, 12:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.