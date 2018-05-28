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Андрей Ещенко: в Кубке России мы обосрались

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко подвел итоги сезона-2017/18.

"У нас получился неоднозначный сезон. Стартовали плохо, подарили много очков. С теми командами, которые вылетели, мы вообще чудили: с "Тосно" вели 2:0, а в итоге - 2:2, хотя они были в меньшинстве.

Не знаю, почему так случилось. Надо в себе покопаться. Может быть, уверенность переросла в самоуверенность – думали, и так обыграем. Но это, конечно, не про всех футболистов. Потом у нас получился сумасшедший отрезок - мы достаточно долгое время не проигрывали, сократили отставание. А в конце – опять беда.

В Лиге чемпионов мы вышли бы из группы, не упусти победы в концовках матчей с "Марибором". Плюс в этом сезоне в Кубке России мы, скажем так, обосрались", – сказал Ещенко в интервью ютуб каналу Meizu Football
Теги: Спартак Ещенко
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