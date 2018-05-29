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Вице-губернатор Санкт-Петербурга поздравил Сергея Семака с возвращением в "Зенит"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поздравил главного тренера "Уфы" Сергея Семака с возвращением в "Зенит".

В своем инстаграме он опубликовал фото Семака, написав: "Ждем новых побед… Поздравляю…" с хэштегом "Зенит".

Впоследствии Албин удалил эту запись. "Зенит" официально еще не объявил о подписании контракта с Семаком. По данным СЭ, это должно случиться во вторник вечером на базе клуба в Удельном парке.
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 13:23
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(4)
№15 Написал: Asking (Сегодня, 14:39) #
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online

Цитата: sssh53
Ну если Семак собирается строить костяк из Дзюбы и Рязанцева то точно закончился

Не вспомню... А кто их в болото притянул? Неужто Семак? Ну их же приглашали. и не на лавку... Тут вон бегают разный, говорят, запитеры, типа ника хитрый гЛИСт... Помнится он разорялся, что Дзюба - лучший нап России... А уШатов - будующий капитан сборной...
В помоях вы давно купаетесь, брасом и кролем. Форумные кроли. Но окунул вас в дерьмище не Семак


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Дjoss так и будет что-то "...сос"
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№14 Написал: SVN (Сегодня, 14:17) #
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  •  (2)
online

когда презентация?трансляция?любопытно что там Фурсенко наобещает на новый сезон?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№13 Написал: teacher (Сегодня, 14:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Секрет Полишинеля!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№12 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: SVN
Цитата: soloz
Вот и КОНЧИЛСЯ ЗЕНИТ !! УВЫ и АХ !! БЕДАААААААААА.

почему?состав,что русские что легионеры есть с запасом,по сути нужно объединить команду,вдохнуть уверенность,возможно кого то отпустить,подтянуть дисциплину.

Ну если Семак собирается строить костяк из Дзюбы и Рязанцева то точно закончился
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№11 Написал: Asking (Сегодня, 14:01) #
  • -1
  •  (3)
online

Третью букву в фамилии поменял с "м" на "ф"


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Дjoss так и будет что-то "...сос"
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: Xar Москва (Сегодня, 14:00) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эй, Семак, давай забей! :)
значит игроков калибра Халка в Зените можно не ждать.
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:00) #
  • +1
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Кепончег УЕФА,
Симутенков тренером не был ещё ,шансов нет
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 13:54) #
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online

Мда ...после таких метров помощник мауринью, спагетти, плаческу, планчини ....и таких громких задач быть топ в Европе, в лч и так далее ....Семак мягко говоря странно смотрится с годом личного опыта главным в Уфе ))

Посмотрим ...состав для чемпионата внутреннего очень сильный ....игроков море ...надо выбрать обойму 15-17 человек и играть ...остальных продать ...куча лишнего народу на контракте ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: soloz
Вот и КОНЧИЛСЯ ЗЕНИТ !! УВЫ и АХ !! БЕДАААААААААА.

Будем смотреть. По мне хуже чем с макаронником уж точно не будет. Другое дело что и в Европе нечего ждать будет если будет сделана ставка только на отечественных игроков...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:46) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А назначат симутенко


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 13:45) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FC VOLGA
Хотел посмотреть как Уфа с Семаком будет в еврокубках играть ,но видимо не судьба. Зато теперь точно не будет всяких уток про Наингголанов и прочих Йоветичей. А ещё уверен что Зениту все зарубежные тренера отказали.


Уверен, что не все, тот же Адвокат бы за радость вернулся. Видимо, по Семаку была протекция какая-то сверху. Вероятнее всего, там история примерно та же, что и с Луческу: будут ставить задачу выхода в ЛЧ (т.е. высокое место в ЧР) без особых затрат в этом сезоне (все равно под Семака никто не поедет) теми, кто есть. В принципе, по меркам ЧР задача вполне достижимая, а там другого тренера возьмут. Хотя не ислючаю того, что уже к зиме Семак поедет обратно в Уфу, если не справится. С тренером проще, всегда можно заменить, тем более Семака. Уверен, никаких там отступных в контракте не будет.
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 13:42) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: soloz
Вот и КОНЧИЛСЯ ЗЕНИТ !! УВЫ и АХ !! БЕДАААААААААА.

почему?состав,что русские что легионеры есть с запасом,по сути нужно объединить команду,вдохнуть уверенность,возможно кого то отпустить,подтянуть дисциплину.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:36) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Вот и КОНЧИЛСЯ ЗЕНИТ !! УВЫ и АХ !! БЕДАААААААААА.
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 13:34) #
  • -2
  •  (2)
online

https://www.youtube.com/watch?v=k1-TrAvp_xs
А ведь - был


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Дjoss так и будет что-то "...сос"
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 13:32) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Волга НН»
Хотел посмотреть как Уфа с Семаком будет в еврокубках играть ,но видимо не судьба. Зато теперь точно не будет всяких уток про Наингголанов и прочих Йоветичей. А ещё уверен что Зениту все зарубежные тренера отказали.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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