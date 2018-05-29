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Валерий Газзаев: "Зенит" для Семака и вызов, и важный момент в становлении большого тренера (1)
Валерий Газзаев: "Зенит" для Семака и вызов, и важный момент в становлении большого тренера (1)
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Валерий Газзаев: "Зенит" для Семака и вызов, и важный момент в становлении большого тренера
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером "Зенита".
"Абсолютно оправданное и правильное решение руководства "Зенита". Сергей Семак один из самых молодых и перспективных специалистов в России, он это доказал в "Уфе". Я очень рад, что он добился такой возможности, и я надеюсь, что Сергей с честью будет представлять нашу российскую школу. Я ему желаю только удачи и успехов.
В "Уфе" он демонстрировал хороший и качественный футбол, только можно пожелать успехов теперь и в "Зените". У него хорошая возможность проявить себя на таком высоком уровне. У нас давно не появлялось сильных российских тренеров, которые заявляли о себе и о своих амбициях. У Сергея такая возможность сегодня есть.
Перенял ли что-то Сергей у меня в бытность футболистом ЦСКА? Сергей у многих тренеров поиграл. Я надеюсь, у каждого тренера он взял самое лучшее и хорошее, то, что необходимо для качества большого тренера. В первую очередь у тренера должна быть своя индивидуальность и свое направление. В Сергее я вижу это, у него свое видение, это очень важно.
Футбол на месте не стоит. То, что было вчера, уже сегодня не так работает, поэтому надо всегда развиваться и модернизировать. В этом отношении он, конечно, должен проявить свою индивидуальность. Он всегда был капитаном команд, в которых играл, уже тогда проявлял свои лидерские качества, и абсолютно логично, что он выбрал тренерскую карьеру. Мне кажется, клуб, который он сегодня возглавил, это для него и вызов, и очень важный момент в становлении большого тренера", - цитирует Газзаева Sport24.ru.
"Абсолютно оправданное и правильное решение руководства "Зенита". Сергей Семак один из самых молодых и перспективных специалистов в России, он это доказал в "Уфе". Я очень рад, что он добился такой возможности, и я надеюсь, что Сергей с честью будет представлять нашу российскую школу. Я ему желаю только удачи и успехов.
В "Уфе" он демонстрировал хороший и качественный футбол, только можно пожелать успехов теперь и в "Зените". У него хорошая возможность проявить себя на таком высоком уровне. У нас давно не появлялось сильных российских тренеров, которые заявляли о себе и о своих амбициях. У Сергея такая возможность сегодня есть.
Перенял ли что-то Сергей у меня в бытность футболистом ЦСКА? Сергей у многих тренеров поиграл. Я надеюсь, у каждого тренера он взял самое лучшее и хорошее, то, что необходимо для качества большого тренера. В первую очередь у тренера должна быть своя индивидуальность и свое направление. В Сергее я вижу это, у него свое видение, это очень важно.
Футбол на месте не стоит. То, что было вчера, уже сегодня не так работает, поэтому надо всегда развиваться и модернизировать. В этом отношении он, конечно, должен проявить свою индивидуальность. Он всегда был капитаном команд, в которых играл, уже тогда проявлял свои лидерские качества, и абсолютно логично, что он выбрал тренерскую карьеру. Мне кажется, клуб, который он сегодня возглавил, это для него и вызов, и очень важный момент в становлении большого тренера", - цитирует Газзаева Sport24.ru.
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