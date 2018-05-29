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Сергей Фурсенко: первостепенная задача Семака – вернуть "Зенит" в Лигу чемпионов
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о задачах нового главного тренера команды Сергея Семака на следующий сезон.
"Первостепенной задачей Сергея Богдановича станет возвращение "Зенита" в Лигу чемпионов. Если говорить о ресурсах, то сначала нужно, чтобы он разобрался в том хозяйстве, которое сейчас есть на данный момент.
То же самое касается и тренерского штаба, да, он вернулся достаточно быстро после небольшого отсутствия, но ему все равно нужно ознакомиться с актуальным положением дел в команде, после чего мы будем принимать совместные решения.
У нас никаких особых требований быть не может. Повторюсь, Сергей Богданович должен разобраться в ситуации, которая есть в клубе. Мы начали год назад строительство новой молодой команды, и он полностью поддерживает и разделяет философию клуба, поэтому будет спокойный и последовательный процесс усиления команды, каким способом и путем он пойдет, это уже персональный вопрос Семаку", - цитирует Фурсенко ТАСС.
"Первостепенной задачей Сергея Богдановича станет возвращение "Зенита" в Лигу чемпионов. Если говорить о ресурсах, то сначала нужно, чтобы он разобрался в том хозяйстве, которое сейчас есть на данный момент.
То же самое касается и тренерского штаба, да, он вернулся достаточно быстро после небольшого отсутствия, но ему все равно нужно ознакомиться с актуальным положением дел в команде, после чего мы будем принимать совместные решения.
У нас никаких особых требований быть не может. Повторюсь, Сергей Богданович должен разобраться в ситуации, которая есть в клубе. Мы начали год назад строительство новой молодой команды, и он полностью поддерживает и разделяет философию клуба, поэтому будет спокойный и последовательный процесс усиления команды, каким способом и путем он пойдет, это уже персональный вопрос Семаку", - цитирует Фурсенко ТАСС.
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