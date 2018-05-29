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Сергей Фурсенко: первостепенная задача Семака – вернуть "Зенит" в Лигу чемпионов

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о задачах нового главного тренера команды Сергея Семака на следующий сезон.

"Первостепенной задачей Сергея Богдановича станет возвращение "Зенита" в Лигу чемпионов. Если говорить о ресурсах, то сначала нужно, чтобы он разобрался в том хозяйстве, которое сейчас есть на данный момент.

То же самое касается и тренерского штаба, да, он вернулся достаточно быстро после небольшого отсутствия, но ему все равно нужно ознакомиться с актуальным положением дел в команде, после чего мы будем принимать совместные решения.

У нас никаких особых требований быть не может. Повторюсь, Сергей Богданович должен разобраться в ситуации, которая есть в клубе. Мы начали год назад строительство новой молодой команды, и он полностью поддерживает и разделяет философию клуба, поэтому будет спокойный и последовательный процесс усиления команды, каким способом и путем он пойдет, это уже персональный вопрос Семаку", - цитирует Фурсенко ТАСС.
Теги: Фурсенко Семак Зенит
Вчера, 23:25
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7
(3)
№7 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 00:34) #
  • 0
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online

Просто вернуть? smirk А разве задачи выиграть ЛЧ не было?
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: Asking (Сегодня, 00:26) #
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online

Не боИсь, фурса, святое дело - Зинаиде ввернуть так, что, рыдая, убежит искать и лигу, и шампиньенов smile Гнилые.


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Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: truten74 (Сегодня, 00:08) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: yuri
Хоть не орет , что всех порвем, уже прогресс.А то как начал кричать- Зенит непобедим! Аж плохо стало коту.

Фурсенко видно не знает пословицы что цеплят по осени считают.Говорят он от Миллера хороших пиzdюлей получил за свюю работу,хотел выгнать его но пожалел.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:05) #
  • 0
  •  (2)

главная задача это разгребсти всё это гавно которое скопилось за 2 непонятных сезона и Семак приходит как кризис - менеджер
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Вчера, 23:48) #
  • +3
  •  (5)

Хоть не орет , что всех порвем, уже прогресс.А то как начал кричать- Зенит непобедим! Аж плохо стало коту.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: spiri (Вчера, 23:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Alter ego
Даже если Семаку и не удастся сразу вывести команду в ЛЧ, но займет хоть на место выше нынешнего - значит не зря его вместо Манчини пригласили. Ну а если выведет, то ...
Ладно, там и будем посмотреть.

в любом случае,скучно не будет!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Alter ego (Вчера, 23:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Даже если Семаку и не удастся сразу вывести команду в ЛЧ, но займет хоть на место выше нынешнего - значит не зря его вместо Манчини пригласили. Ну а если выведет, то ...
Ладно, там и будем посмотреть.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
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