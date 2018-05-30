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Александр Беленов признан лучшим игроком "Уфы" в прошедшем сезоне

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока "Уфы" в этом сезоне.

Победу в опросе одержал голкипер Александр Беленов, который набрал 32,9% голосов респондентов. Вратарь сыграл во всех 30 матчах чемпионата России, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Второе место в опросе осталось за защитником Дмитрием Живоглядовым, который набрал 17,8% голосов. Третье место занял нигерийский форвард Сильвестр Игбун, получивший 14,2% голосов, сообщает официальный сайт уфимской команды.
Теги: Уфа Беленов
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