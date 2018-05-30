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Президент "Ростова": мы погасили почти все долги

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о получении лицензии РФС на сезон-2018/19.

— Лицензия действительно получена, мы не сомневались в ее получении. Изначальные проблемы были в "хвостах" по выплатам заработных плат футболистам, которые играли в команде в прошлом сезоне. При этом львиную часть этих "хвостов" мы погасили еще зимой. Также был ряд технических и юридических вопросов, которые уже закрыты. В этом сезоне мы погасили почти все долги.

— Расскажите о судебном процессе между клубом и "Фондом поддержки игровых видов спорта в Ростовской области". Что происходит на самом деле?

— Это в чистом виде гринмэйл (корпоративный шантаж – прим.) с элементами вымогательства, направленный в том числе и на создание негативного информационного поля. Нам понятна позиция и цели этой организации. Мы не признаем ни один долг перед данным фондом, все претензии готовы рассматривать исключительно в судебном порядке.

— Как развивается конфликт с игроками клуба прошлых сезонов? Речь о Навасе и Препелицэ, которые выступили с исковыми требованиями к клубу.

— Задолженностей по заработным платам у клуба перед Навасом и Препелицэ нет. Предметом суда являются проценты в результате задержек по выплатам заработной платы этим футболистам в сезоне-2016/2017. Мы эти проценты не признаем.

— Летнее трансферное окно скоро откроется. Какие планы у клуба? Планируется ли усиление состава?

— Да, планируется. Мы работаем, скоро все увидите.

"Деловое сообщество"
Теги: Ростов
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