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Президент "Ростова": мы погасили почти все долги
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о получении лицензии РФС на сезон-2018/19.
— Лицензия действительно получена, мы не сомневались в ее получении. Изначальные проблемы были в "хвостах" по выплатам заработных плат футболистам, которые играли в команде в прошлом сезоне. При этом львиную часть этих "хвостов" мы погасили еще зимой. Также был ряд технических и юридических вопросов, которые уже закрыты. В этом сезоне мы погасили почти все долги.
— Расскажите о судебном процессе между клубом и "Фондом поддержки игровых видов спорта в Ростовской области". Что происходит на самом деле?
— Это в чистом виде гринмэйл (корпоративный шантаж – прим.) с элементами вымогательства, направленный в том числе и на создание негативного информационного поля. Нам понятна позиция и цели этой организации. Мы не признаем ни один долг перед данным фондом, все претензии готовы рассматривать исключительно в судебном порядке.
— Как развивается конфликт с игроками клуба прошлых сезонов? Речь о Навасе и Препелицэ, которые выступили с исковыми требованиями к клубу.
— Задолженностей по заработным платам у клуба перед Навасом и Препелицэ нет. Предметом суда являются проценты в результате задержек по выплатам заработной платы этим футболистам в сезоне-2016/2017. Мы эти проценты не признаем.
— Летнее трансферное окно скоро откроется. Какие планы у клуба? Планируется ли усиление состава?
— Да, планируется. Мы работаем, скоро все увидите.
"Деловое сообщество"
— Лицензия действительно получена, мы не сомневались в ее получении. Изначальные проблемы были в "хвостах" по выплатам заработных плат футболистам, которые играли в команде в прошлом сезоне. При этом львиную часть этих "хвостов" мы погасили еще зимой. Также был ряд технических и юридических вопросов, которые уже закрыты. В этом сезоне мы погасили почти все долги.
— Расскажите о судебном процессе между клубом и "Фондом поддержки игровых видов спорта в Ростовской области". Что происходит на самом деле?
— Это в чистом виде гринмэйл (корпоративный шантаж – прим.) с элементами вымогательства, направленный в том числе и на создание негативного информационного поля. Нам понятна позиция и цели этой организации. Мы не признаем ни один долг перед данным фондом, все претензии готовы рассматривать исключительно в судебном порядке.
— Как развивается конфликт с игроками клуба прошлых сезонов? Речь о Навасе и Препелицэ, которые выступили с исковыми требованиями к клубу.
— Задолженностей по заработным платам у клуба перед Навасом и Препелицэ нет. Предметом суда являются проценты в результате задержек по выплатам заработной платы этим футболистам в сезоне-2016/2017. Мы эти проценты не признаем.
— Летнее трансферное окно скоро откроется. Какие планы у клуба? Планируется ли усиление состава?
— Да, планируется. Мы работаем, скоро все увидите.
"Деловое сообщество"
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