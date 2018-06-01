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Антон Шунин признан лучшим игроком "Динамо" в прошедшем сезоне

Московское "Динамо" назвало лучшего игрока сезона.

Им стал голкипер Антон Шунин. Он набрал лучший средний балл за сезон по оценкам болельщиков клуба. В тройке также полузащитник Самба Соу и форвард Федор Черных.

По версии же сайта болельщиков "Динамо" Fcdin.com в тройку лучших игроков сезона вошли Александр Ташаев (41%), Самба Соу (30%) и Антон Шунин (18%).
Теги: Динамо Шунин
Сегодня, 09:44
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:11) #
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online

Версия болельщиков точнее
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
В номинации актриса года?Оскар то хоть подарили?За лучшую женскую роль в драматургии?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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