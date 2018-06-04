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СМИ: трансфер Самуэля Жиго обойдется "Спартаку" в 8 млн евро

Стали известны подробности финансовой стороны перехода в московский "Спартак" защитника "Гента" Самуэля Жиго.

По информации Чемпионата, красно-белые заплатили за французского футболиста 8 млн евро.

При этом "Спартак" перехватил Жиго у "Краснодара", который был близок к приобретению игрока.
Теги: Спартак Жиго
Сегодня, 14:07
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№15 Написал: scikuni (Сегодня, 14:54) #
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online

да краснодар коатеса возьмет, посильнее будет, а жиголо как раз для москвабада


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№14 Написал: Kostik (Сегодня, 14:54) #
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online

Это к ханни добавка, чтоб ему не скучно
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№13 Написал: Asking (Сегодня, 14:53) #
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online

В Генте он и пребывает с начала 2017-го года и, судя по всему, успешно – по итогам последнего сезона он был признан болельщиками лучшим игроком команды с довольно ощутимым отрывом от ближайшего преследователя, что вдвойне ценно, учитывая его позицию.


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:51) #
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online

будет у нас второй алжирец из чемпионата Белгии
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№11 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Единственно, чтоxyй знает это кто. И зачем.
А так все очень трезво и осмысленно.


laughing laughing laughing
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№10 Написал: Asking (Сегодня, 14:49) #
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online

Цитата: Gor68
Вот оно - торжество спартаковской логики!

Иди поцелуй в пупок Киминсона, ишак, и младшую Пенатху не забудь joy А как поживает ваш белокурый викинг Страндберг? Все кедровые шишки в тайге подобрал и умотал их грызть во фьордах? Нигра с погонялом Але, нары! - тоже ценная обезьянка была joy
Лошадь решила блеснуть ослоумием - и вновь сидит в луже посреди пустого песчаного котлована


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Угу, обычно дороже, мы купили по номиналу практически, что говорит о том, что селекционная служба - работает

ага, про Педрошку расскажи поподробнее)) как в 3 раза больше за него отдали smile тоже мне работнички))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 14:48) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это сколько в московских бабушках ?
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№7 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 14:43) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Так вроде бы недорого... Единственно, чтоxyй знает это кто. И зачем.

А так все очень трезво и осмысленно.

smile smile Вот оно - торжество спартаковской логики! Неважно, кого и зачем! Главное - покупать!!! Всё очень трезво и осмысленно! wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: Asking (Сегодня, 14:38) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Филимонов
По ценам маркета уже давно никто не продает и не покупает

Угу, обычно дороже, мы купили по номиналу практически, что говорит о том, что селекционная служба - работает, а не как у ослобомжей wink


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 14:28) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Как четыре Заболотных, пусть мои бомжи дрожат


--------------------
Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 14:27) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Маркет в 6 лямов оценивает его

Да забудь ты про маркет. По ценам маркета уже давно никто не продает и не покупает
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:25) #
  • 0
  •  (4)
online

Так вроде бы недорого... Единственно, чтоxyй знает это кто. И зачем.

А так все очень трезво и осмысленно.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:12) #
  • +3
  •  (5)
online

Это и есть спартаковский дух.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:12) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Маркет в 6 лямов оценивает его


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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