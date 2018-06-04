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Георгий Щенников подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА

ЦСКА близок к продлению соглашения с левым защитником Георгием Щенниковым.

27-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА. Игрок, который является воспитанником клуба, хочет провести в нем всю карьеру.

В прошлом сезоне Щенников провел 19 матчей в премьер-лиге и забил 3 мяча при одной голевой передаче.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Щенников ЦСКА
Сегодня, 23:25
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