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Георгий Щенников подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА
ЦСКА близок к продлению соглашения с левым защитником Георгием Щенниковым.
27-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА. Игрок, который является воспитанником клуба, хочет провести в нем всю карьеру.
В прошлом сезоне Щенников провел 19 матчей в премьер-лиге и забил 3 мяча при одной голевой передаче.
"Спорт-Экспресс"
27-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА. Игрок, который является воспитанником клуба, хочет провести в нем всю карьеру.
В прошлом сезоне Щенников провел 19 матчей в премьер-лиге и забил 3 мяча при одной голевой передаче.
"Спорт-Экспресс"
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