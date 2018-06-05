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Вадим Евсеев: у меня есть предложение из Европы

Тренер Вадим Евсеев, под руководством которого "Амкар" сохранил прописку в премьер-лиге, рассказал о своем будущем.

"Мой контракт закончился 31 мая. Перед 30-м туром мне предложили новое соглашение. Но на сегодняшний день я его не подписал.

При этом мне поступило предложение из европейского чемпионата. Ездил, встречался с руководством клуба. Не скрою, было неожиданно, что на меня обратили внимание.

Думаю, что на следующей неделе приму решение - оставаться в "Амкаре" или пробовать свои силы в Европе", - цитирует Евсеева "Спорт-Экспресс".
Теги: Евсеев Амкар
Сегодня, 10:24
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№5 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:32) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmuz
Вадима с Парфеновым и Юраном надо в Спартак опыта у них уже хватает.

В очередной раз обделаются по полной, нет уж лучше кто нибудь типа Карреры-16/17.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:51) #
  • -2
  •  (2)

Вадима с Парфеновым и Юраном надо в Спартак опыта у них уже хватает.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: Maks Москва (Сегодня, 10:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
случайно не из Уэльса главным тренером?


--------------------
Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 10:37) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хотелось бы, чтобы Вадик сказал Европе знаменитое ХУВАМ, но будущее Амкара в глубоком тумане...
))))
((((


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 10:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ВАДИМ ЕВСЕЕВ: У МЕНЯ ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ ЕВРОПЫ

Из Украины))
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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