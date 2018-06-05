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Георгий Щенников продлил контракт с ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник команды Георгий Щенников продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

27-летний футболист является воспитанником армейского клуба.
Теги: ЦСКА Щенников
Сегодня, 13:18
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(2)
№3 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:34) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: афанасий
Может перезапустит свою карьеру. Ведь раньше был перспективным и подавал большие надежды

Фига се человек стал регулярно забивать, в том числе и в лиге чемпионов, был чуть ли не главной ударной силой в начале сезона, до травмы, а вам мало...
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:24) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Факел»
Может перезапустит свою карьеру. Ведь раньше был перспективным и подавал большие надежды


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 13:20) #
  • -7
  •  (7)

Жора, судя по его игре, третья буква в имени - из латинского алфавита, и читается соответствующе


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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