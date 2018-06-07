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Роман Шаронов: могу назвать Риано одним из лучших тренеров по физподготовке в моей карьере

Экс-защитник "Рубина" и старший тренер молодежной команды казанцев Роман Шаронов прокомментировал назначение Рауля Рианчо в тренерский штаб "Спартака".

В период с 2009 по 2014 годы Рианчо работал тренером по физподготовке в "Рубине".

"Рауль в момент своего прихода в "Рубин" принес новое направление в тренировочный процесс, которое было одобрено Курбаном Бекиевичем Бердыевым. Эти нововведения мне очень помогли в плане подготовки к играм, я был в очень хорошей форме. Основа всех упражнений у Рауля – работа в высоком темпе, связанная с футболом. Мы не делали упражнения из легкой атлетики, все занятия связаны с футболом. Это очень влияло на физическое состояние. Рауль давал определенную информацию нам – индивидуальный план подготовки к игре, основанный на твоем состоянии, твоих травмах и т.д. Рауль очень разносторонний специалист, не прекращал учиться чему-то новому. Мне есть, с кем сравнивать, так что могу назвать Рауля одним из лучших тренеров по физподготовке в моей карьере", - цитирует Шаронова "Спорт-Экспресс".
Теги: Шаронов Спартак
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