Сергей Федоров: уровень зарплаты и уровень мастерства Сапеты несопоставимы

Гендиректор "Динамо" Сергей Федоров прокомментировал расторжение контракта с Александром Сапетой.Зимой бело-голубые расторгли с хавбеком контракт, после чего Сапета перешел в "Ростов".– К сожалению, уровень заработной платы и уровень мастерства игрока несопоставимы.– Да, безусловно.