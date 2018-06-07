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Сергей Федоров: уровень зарплаты и уровень мастерства Сапеты несопоставимы

Гендиректор "Динамо" Сергей Федоров прокомментировал расторжение контракта с Александром Сапетой.

Зимой бело-голубые расторгли с хавбеком контракт, после чего Сапета перешел в "Ростов".

– Расставание с Александром Сапетой получилось непростым – всему причиной большой контракт игрока?

– К сожалению, уровень заработной платы и уровень мастерства игрока несопоставимы.

– У вас есть вопросы к тем, кто подписывал контракты несколько лет назад – менеджерам Сысоеву и Муравьеву?

– Да, безусловно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сапета Динамо
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