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"Анжи" готов занять место "Амкара" в Премьер-лиге

В случае недопуска пермского "Амкара" к выступлению в РФПЛ в сезоне-2018/19 его место в чемпионате России готов занять махачкалинский "Анжи", готовящийся к сезону ФНЛ.

"Наша позиция не изменилась. Как уже говорил президент "Анжи" Осман Кадиев, клуб готов выступать в премьер-лиге. И финансово, и юридически, и морально", – цитирует пресс-службу "Анжи" Матч ТВ.
отметили в пресс-службе "Анжи" в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».

Напомним, что угроза снятия "Амкара" с розыгрышей РФПЛ и ФНЛ возникла из-за финансовых проблем в пермском клубе. Окончательное решение по "Амкару" должно быть принято в ближайшие два дня.
Теги: Анжи Амкар
Сегодня, 08:14
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№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 09:11) #
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Вот этих тоже не надо
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Glucco Prim (Сегодня, 08:33) #
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Ну и правильно !
Регистрация: 7.03.2008 [жалоба]
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