Александр Селихов: чувствую себя великолепно!

Голкипер "Спартака" Александр Селихов, недавно вернувшийся из Рима, где проходил плановое обследование, сегодня провел первую тренировку по индивидуальной программе на подмосковной базе в Тарасовке. Селихов работал в тренажерном зале. Занятие продлилось около 50 минут.— Чувствую себя великолепно! — сказал футболист. — Первый этап восстановления пройден. Сняли гипс и швы. Теперь потихоньку начинаю разрабатывать ногу. Все идет по плану. Уже, в принципе, могу передвигаться без костылей. Но врачи сказали, что лучше потерпеть и ближайшие пару недель еще страховать себя костылями.— Все зависит от меня. Посмотрим, как буду восстанавливаться. Самое главное — не форсировать события, чтобы потом не было рецидивов и осложнений.— В отпуске я занимался по индивидуальной программе. А вчера прочитал на спартаковском сайте, что Джикия уже начал тренироваться в Тарасовке, и решил подключиться к нему — чтобы Жоре не было скучно. Хотя тренируюсь в зале, а Георгий еще и на поле, тем не менее перекинуться парой фраз с ним всегда приятно. А после тренировки на базе можно и кофе попить вместе, и поболтать. Вообще соскучился по партнерам. И потому с нетерпением жду, когда команда выйдет из отпуска.— Да, как раз обсуждали эту тему. Оба отметили, что в "Вилле Стюарт" замечательные врачи и доброжелательный персонал. В первую очередь вспомнили профессора Мариани и профессора Сантуччи, которые делали операции, а еще Макса, сотрудника клиники. Он русский, много помогал мне и Георгию с переводом. Так что по-итальянски нам говорить не приходилось. Только если благодарить всех: "Грацио!.." И, конечно, хотел бы сказать спасибо болельщикам. Видел ваши сообщения. Вы поддержали меня в трудный момент. Мне очень приятно. Знаю, что вместе мы обязательно прорвемся! И все наши победы еще впереди.