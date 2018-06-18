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Нобель Арустамян: "Зенит" предлагает Баделю 3.5 млн евро в год, переговоры в завершающей стадии

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян поделился информацией о возможном переходе полузащитника Милана Баделя в "Зенит".

"Зенит" максимально близок к подписанию Баделя. В последние дни спортивный директор клуба Оресте Чинквини находится в Италии и ведет переговоры по поводу Баделя.

У Баделя есть и другие предложения, в частности, от "Шальке". Но он хочет наиболее выгодное для себя предложение. А предложение из Питера очень даже выгодно: контракт на 4 года, зарплата – 3,5 миллиона евро. И также бонусы – 2 миллиона евро для игрока в качестве подъемных и в районе 3 миллионов – агентские вознаграждения.

Трансфер бесплатный и это раскрывает руки "Зениту" для того, чтобы клуб мог вознаградить агентов и игрока", – сказал Арустамян.

Секретные материалы с Нобелем Арустамяном
Сегодня, 12:28
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17
(4)
№17 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: sumzzz
У Фурса в руках палочка-отмывалочка.


Не палочка, а - папочка. А как папочку зовут????


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№16 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 14:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Лис,
значит возвращение Деньгисова на повестке не стоит

Но он хочет наиболее выгодное для себя предложение

шило на мыло?
хотя шило - питерское, а мыло - мЫланское
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№15 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: karfagen
не поверишь, но лукойл себя у государства выкупил за деньги.

Ты прав, не поверю.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№14 Написал: Apant1 (Сегодня, 14:27) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: karfagen
Цитата: Хитрый Лис
Пусть Федун

не поверишь, но лукойл себя у государства выкупил за деньги.
а когда газпром себя выкупил у граждан, чтобы собирать по три десятка игроков и солить их?!

Вы это серьёзно? А почему вы не выкупили? Или почему я не выкупил? Если лукойл выкупил, то почему нам с вами денег никто не отсыпал, это ведь они у нас с вами купили. Есть те кто забрал все наши ресурсы и есть все остальные, те кто забрали, с нами ничего общего не имеют и не хотят иметь. Я тоже болею за Спартак, ещё с советских времён, но среди этих ублюдков, никого на нашу сторону не ставлю.
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:14) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Пивовед
эх, полна бюджетная коробушка,

Цитата: РВСН 86-88
Пенсионерам денег нет,

домашний клуб, что тут скажешь.. покер им на всех..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№12 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:06) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sumzzz
У Фурса в руках палочка-отмывалочка. А через какие офшоры пройдёт платеж в этот раз?



БердЫич поможет,, Главный ОТМЫВАЛЬШИК РОССИИ,
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№11 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 13:37) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Пусть Федун

не поверишь, но лукойл себя у государства выкупил за деньги.
а когда газпром себя выкупил у граждан, чтобы собирать по три десятка игроков и солить их?!


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№10 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:30) #
  • -4
  •  (12)

Цитата: Пивовед
а вообще забавно- чувак откровенно выбирает бабки- а бомжи искренне верят, что, завалив его деньгами, он будет играть за стрелку..

А в Спартаке то все за ромбик играют исключительно...

Когда в наш чемп идут нормальные игроки - только за деньгами, глупо это отрицать.
Ну разве что Промес за ромбик играет laughing

Цитата: РВСН 86-88
и ведь это не только в футболе..

И ведь не только в Зените...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:28) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Рубин»
У Фурса в руках палочка-отмывалочка. А через какие офшоры пройдёт платеж в этот раз?


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:15) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: РВСН 86-88
Пенсионерам денег нет, а для этих найдутся всегда..
Уроды, сколько бабла уже "сожгли", стадион, игроков на 3 состава.. и ведь это не только в футболе..

А зачем пенсионерам деньги?
Отработал, в деревянный макинтош и поехал ©
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:54) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: РВСН 86-88
Пенсионерам денег нет, а для этих найдутся всегда..
Уроды, сколько бабла уже "сожгли", стадион, игроков на 3 состава.. и ведь это не только в футбо

Пусть Федун вернет ворованное, как раз на пенсии хватит.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Пенсионерам денег нет, а для этих найдутся всегда..
Уроды, сколько бабла уже "сожгли", стадион, игроков на 3 состава.. и ведь это не только в футболе..


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
сцуко, но дибилов жизнь (контракт манчини на сто лет сразу, безумные траты на аргентосов, которые подзабили болтеца, Дзюба, бродящий пешком по полю за такие бабки) ничему не учит..

Судя по Роше за 12 миллионов и двумя лямам его зарплаты - жизнь дебилов действительно ничему не учит. А Бадель бесплатный, так, между прочим.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
У Баделя есть и другие предложения, в частности, от "Шальке". Но он хочет наиболее выгодное для себя предложение. А предложение из Питера очень даже выгодно: контракт на 4 года, зарплата – 3,5 миллиона евро. И также бонусы – 2 миллиона евро для игрока в качестве подъемных и в районе 3 миллионов – агентские вознаграждения.

Трансфер бесплатный и это раскрывает руки "Зениту" для того, чтобы клуб мог вознаградить агентов и игрока"


эх, полна бюджетная коробушка,
для баблища есть газпром,
позаглохни, баклания стыдобушка,
мы баблом тебя заткнём !
\
а вообще забавно- чувак откровенно выбирает бабки- а бомжи искренне верят, что, завалив его деньгами, он будет играть за стрелку..

контракт на 4 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.


сцуко, но дибилов жизнь (контракт манчини на сто лет сразу, безумные траты на аргентосов, которые подзабили болтеца, Дзюба, бродящий пешком по полю за такие бабки) ничему не учит..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Имя у него Милан, я думал какого Милана он же в Фиорентине играет
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№2 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 12:36) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Нобель, учи русский, есть выражение "развязывает руки", а у газпрома они всегда развязаны


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:34) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Бадель опорник, а значит возвращение Деньгисова на повестке не стоит, что меня радует.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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