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Источник: "Рубину" грозит исключение из РФПЛ после жалобы Алекса Сонга

"Рубину" грозят серьёзные санкции в связи с финансовыми проблемами и нарушениями.

Ранее стало известно, что ФИФА начала проверку в "Рубине" после жалобы бывшего полузащитника казанцев Алекса Сонга, заявившего о клубном долге перед ним в размере € 9 млн. Помимо этого камерунский футболист пожаловался на финансовые махинации в "Рубине". Для сокрытия долгов клуб поменял юридическое лицо перед лицензированием. Результатом расследования ФИФА может стать исключение казанцев из еврокубков.

Однако, по информации источника, гораздо более жёсткие меры в отношении "Рубина" могут быть приняты в России. Клубу грозит отзыв лицензии РФС и исключение из РФПЛ.

Телеграм-канал "Мутко против".
Теги: Сонг Рубин
Сегодня, 12:58
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№10 Написал: stainless (Сегодня, 14:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
"На данный момент между ФК "Рубин" и полузащитником Александром Сонгом действительно имеется спор в ФИФА. У футбольного клуба имеется претензия к Сонгу по поводу расторжения договора, клуб требует от футболиста солидную компенсацию. У Сонга также имеется претензия к "Рубину" по поводу компенсации за расторжение договора. Никакой проверки ФИФА в отношении ФК "Рубин" не проводит, эта информация не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

"Имеется судебный спор, - продолжил собеседник. - Появление данной публикации не что иное, как попытка оказания давления на ФК "Рубин" в рамках данного спора, никаких санкций со стороны ФИФА быть не может. Сам факт того, что автор публикации связывает ФИФА и еврокубки, говорит о том, что данная публикация не имеет ничего общего с действительностью, потому что исключение из еврокубков - компетенция УЕФА. Просим не обращать внимание на появление подобных публикаций".



Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/5324576
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 14:23) #
  • 0
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Lokoflesh,
Во-первых: Эти вбросы делает агент Сонга, чтобы клуб испугался и отозвал свои претензии и дал ему возможность трудоустроиться. Во-вторых: Эта грязь выгодна и тиражируется около футбольным решалами столичных ЦСКА , Спартака и питерского клубов, которым нужно нагнать жути вокруг "Рубина" (наверняка прямого конкурента в следующем сезоне), чтобы потенциальные новички отказывались переходить в Казань.
Регистрация: 25.02.2017 [жалоба]
№8 Написал: Клим Климов (Сегодня, 14:20) #
  • 0
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Нормально кто-то озолотился!! И все, главное, сходит с рук!! Российский народ все оплатит!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
В суде порешают и до чего-нибудь договорятся.
Исключение из еврокубков, ну может быть. Исключение из РФПЛ - крайне маловероятно.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:45) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: ERBULAN
Татарская элита не позволит.

И новый стадик в Казани надо загружать.

Цитата: СуперШтангист
В год ЧМ сразу 3 клуба отвалиться могут из самой престижной футбольной лиги в России

Свято место пусто не бывает. Будут тянуть города с новыми стадиками: Сочи, Волгоград, Калининград.

Противовес,
А ты разберись, кто прав, кто виноват, да обоих и высеки. © Наше всё
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 13:21) #
  • +3
  •  (3)

Дожились... уже провокаторов из "телеграм" цитируем. Что же обезличено подаете информацию и перевирая ? Клуб подал жалобу в УЕФА на Сонга, за самовольное расторжение контракта и потребовал возмещения 40 млн. евро, а сбитый летчик, в ответ, на задолженность по зарплате - ни о какой жалобе о смене юр. лица речи вообще НИКТО не ведет, поскольку ООО "Рубин" взял на себя обязательства МАУ, в соответствие с требованиями РФС - это было основным условием для смены статуса клуба.. Достали провокаторы... По-этому Сонг до сих пор без клуба, поскольку в иске "Рубина" есть требование о привлечении к ответственности нового потенциального работодателя, в случае трудоустройства бегунка.
Регистрация: 25.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:18) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Почему то Рубин совсем будет не жалко. Ходят по 500 человек, вечный антифутбол и мутный Бердыев

а ведь это чемпион России сезонов 2008 и 2009..
запомнились только, что в матче, на котором их впервые объявили чемпионами, они напялили на себя золотые тюбетейки..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Почему то Рубин совсем будет не жалко. Ходят по 500 человек, вечный антифутбол и мутный Бердыев


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: ERBULAN (Сегодня, 13:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Татарская элита не позволит.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:06) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Терек»
Ну не зря же Прядкин с Федуном говорят о вставании футбола с колен и эффективном (как в Сочи) использовании спортивной инфраструктуры.

В год ЧМ сразу 3 клуба отвалиться могут из самой престижной футбольной лиги в России joy joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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