Источник: "Рубину" грозит исключение из РФПЛ после жалобы Алекса Сонга

"Рубину" грозят серьёзные санкции в связи с финансовыми проблемами и нарушениями.Ранее стало известно, что ФИФА начала проверку в "Рубине" после жалобы бывшего полузащитника казанцев Алекса Сонга, заявившего о клубном долге перед ним в размере € 9 млн. Помимо этого камерунский футболист пожаловался на финансовые махинации в "Рубине". Для сокрытия долгов клуб поменял юридическое лицо перед лицензированием. Результатом расследования ФИФА может стать исключение казанцев из еврокубков.Однако, по информации источника, гораздо более жёсткие меры в отношении "Рубина" могут быть приняты в России. Клубу грозит отзыв лицензии РФС и исключение из РФПЛ.