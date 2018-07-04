A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Полиция задержала английского болельщика, который осквернил памятник Черенкову

Полиция задержала английского болельщика, который перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия — Англия в Москве на стадионе "Спартак" написал красным цветом на памятнике легендарному игроку красно-белых Фёдору Черенкову слово England (Англия).

Вандала вычислила служба безопасности "Спартака", его вывели с трибуны стадиона и привлекли полицию для задержания. Англичанину по имени Холл будут предъявлены обвинения по статье 20.31 КоАП РФ – "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

"Чемпионат.сом"
Теги: Черенков
Сегодня, 01:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 02:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Это их культура - ничего не поделаешь.
Вот, есть статья: То, что вы НЕ хотели знать об Англии. Она весьма себе занятная, но не думаю, что хоть кто-нибудь здесь найдёт в себе достаточно энергии осилить её размер: у меня-то почти весь вечер на это ушёл, а молодёжь сейчас и вовсе - ленивей некуда. И всё же, если уж смельчаки найдутся, то узнают, что для англичан нет ничего необычного даже в осквернении собственных флагов...
Вот такая она - реальность...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 01:30) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Alter ego
Казнить его..через зад

Говорят,в западных странах это уже не такое уж и наказание


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 01:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Пытают?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 01:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Казнить его..через зад
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:11) #
  • +2
  •  (4)

дайте ему "Новичок" понюхать smile


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.