Полиция задержала английского болельщика, который осквернил памятник Черенкову

Полиция задержала английского болельщика, который перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия — Англия в Москве на стадионе "Спартак" написал красным цветом на памятнике легендарному игроку красно-белых Фёдору Черенкову слово England (Англия).Вандала вычислила служба безопасности "Спартака", его вывели с трибуны стадиона и привлекли полицию для задержания. Англичанину по имени Холл будут предъявлены обвинения по статье 20.31 КоАП РФ – "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".