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Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет... (1)
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Сергей Семак: жду Дзюбу в "Зените" (13)
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Андрей Федун: система безопасности арены ЧМ показала эффективность при инциденте с фанатом (3)
Андрей Федун: система безопасности арены ЧМ показала эффективность при инциденте с фанатом (3)
13:55
Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело! (11)
Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело! (11)
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Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ (2)
Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ (2)
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Моуринью: футбол теряет в качестве - все выпрашивают карточки, пенальти, симуляции. Нужны перемены (17)
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Артем Ребров: Кутепов стал мужиком, который может где-то и "втащить"
Голкипер "Спартака" Артём Ребров похвалил партнёра по московской команде и защитника сборной России Илью Кутепова за хорошую игру на чемпионате мира—2018.
"Мне приятно за Илью. Он через свои какие-то ошибки, через игры потихонечку выходит, наверное, на новый для себя уровень. Дай бог, чтобы он дальше рос. По мне, он стал мужиком, который, скажем, может где-то и "втащить", - цитирует Реброва "Российская газета".
"Мне приятно за Илью. Он через свои какие-то ошибки, через игры потихонечку выходит, наверное, на новый для себя уровень. Дай бог, чтобы он дальше рос. По мне, он стал мужиком, который, скажем, может где-то и "втащить", - цитирует Реброва "Российская газета".
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