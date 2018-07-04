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Артем Ребров: Кутепов стал мужиком, который может где-то и "втащить"

Голкипер "Спартака" Артём Ребров похвалил партнёра по московской команде и защитника сборной России Илью Кутепова за хорошую игру на чемпионате мира—2018.

"Мне приятно за Илью. Он через свои какие-то ошибки, через игры потихонечку выходит, наверное, на новый для себя уровень. Дай бог, чтобы он дальше рос. По мне, он стал мужиком, который, скажем, может где-то и "втащить", - цитирует Реброва "Российская газета".
Теги: Ребров Кутепов Спартак
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