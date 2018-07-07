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Агент Ташаева: со временем Александр будет играть одну из ключевых ролей в команде

Агент полузащитника Александра Ташаева Алан Агузаров прокомментировал переход игрока из "Динамо" в "Спартак".

"У нас было несколько вариантов, в том числе и из Европы. Если говорить конкретнее, то еще два российских клуба и четыре европейских. Но мы выбрали "Спартак" и крайне довольны этим выбором.

Уверен, со временем Ташаев станет одним из ключевых игроков команды", - цитирует агента Р-Спорт
Теги: Ташаев Спартак
Сегодня, 15:07
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:14) #
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дай бог


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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