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Агент Ташаева: со временем Александр будет играть одну из ключевых ролей в команде
Агент полузащитника Александра Ташаева Алан Агузаров прокомментировал переход игрока из "Динамо" в "Спартак".
"У нас было несколько вариантов, в том числе и из Европы. Если говорить конкретнее, то еще два российских клуба и четыре европейских. Но мы выбрали "Спартак" и крайне довольны этим выбором.
Уверен, со временем Ташаев станет одним из ключевых игроков команды", - цитирует агента Р-Спорт
"У нас было несколько вариантов, в том числе и из Европы. Если говорить конкретнее, то еще два российских клуба и четыре европейских. Но мы выбрали "Спартак" и крайне довольны этим выбором.
Уверен, со временем Ташаев станет одним из ключевых игроков команды", - цитирует агента Р-Спорт
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