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Эдуард Безуглов: такого, чтобы допинг-инспекторы приезжали несколько дней подряд в 7 утра, на ЧМ не было (1)
Эдуард Безуглов: такого, чтобы допинг-инспекторы приезжали несколько дней подряд в 7 утра, на ЧМ не было (1)
16:19
Александер Чеферин: знал, что ЧМ-2018 пройдёт на высоком уровне, и всё равно был приятно удивлён
Александер Чеферин: знал, что ЧМ-2018 пройдёт на высоком уровне, и всё равно был приятно удивлён
15:41
Станислав Черчесов: надеемся, что этот ЧМ положительно скажется на развитии нашего футбола (7)
Станислав Черчесов: надеемся, что этот ЧМ положительно скажется на развитии нашего футбола (7)
13:49
"Ливерпуль" активировал опцию выкупа Шакири у "Стока" за 13,5 млн фунтов, игрок проходит медосмотр (1)
"Ливерпуль" активировал опцию выкупа Шакири у "Стока" за 13,5 млн фунтов, игрок проходит медосмотр (1)
13:29
Агент: Куэва согласен на переезд в Россию, но "Краснодару" придется выложить за него 12 млн евро (7)
Агент: Куэва согласен на переезд в Россию, но "Краснодару" придется выложить за него 12 млн евро (7)
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Кафельников: Кутепов должен благодарить судьбу, что играет за "Спартак"! "Милан" ему подавай (15)
Кафельников: Кутепов должен благодарить судьбу, что играет за "Спартак"! "Милан" ему подавай (15)
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Депутат Госдумы Лебедев: я хочу смотреть футбол на чемпионате мира, а не красивых болельщиц (26)
Депутат Госдумы Лебедев: я хочу смотреть футбол на чемпионате мира, а не красивых болельщиц (26)
"Рубин" объявил об уходе Бергстрема
Шведский защитник Эмиль Бергстрем покинул "Рубин".
Контракт с 25-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию.
Бергстрем перешел в "Рубин" в феврале 2016 года из шведского "Юргордена".
ФК "Рубин"
Контракт с 25-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию.
Бергстрем перешел в "Рубин" в феврале 2016 года из шведского "Юргордена".
ФК "Рубин"
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