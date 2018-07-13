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"Рубин" объявил об уходе Бергстрема

Шведский защитник Эмиль Бергстрем покинул "Рубин".

Контракт с 25-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию.

Бергстрем перешел в "Рубин" в феврале 2016 года из шведского "Юргордена".

ФК "Рубин"
Теги: Рубин
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