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«Зенит» отправился на заключительный сбор с Дзюбой, Луневым, Смольниковым, Жирковым, Кузяевым и Ерохиным

Петербургский «Зенит» на официальной странице в социальной сети «Твиттере» опубликовал список из 28 игроков, которые отправляются на заключительный тренировочный сбор команды перед началом нового сезона российской Премьер-Лиги.

В состав команды также вошли Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Артём Дзюба, которые представляли национальную сборную России на чемпионате мира—2018.

Теги: Зенит Дзюба Ерохин Кузяев Лунев Смольников Жирков
Сегодня, 10:35
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