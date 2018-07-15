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10:35
«Зенит» отправился на заключительный сбор с Дзюбой, Луневым, Смольниковым, Жирковым, Кузяевым и Ерохиным
«Зенит» отправился на заключительный сбор с Дзюбой, Луневым, Смольниковым, Жирковым, Кузяевым и Ерохиным
Вчера, 23:44
Неймар обратился к Мбаппе и Ракитичу перед финалом ЧМ-2018 (2)
Неймар обратился к Мбаппе и Ракитичу перед финалом ЧМ-2018 (2)
Вчера, 23:36
Арьен Роббен: Манджукич всегда забивает в решающих матчах (1)
Арьен Роббен: Манджукич всегда забивает в решающих матчах (1)
Вчера, 22:45
Клеман Лангле: постараюсь делать всё, чтобы выходить на поле в каждом матче "Барселоны" (1)
Клеман Лангле: постараюсь делать всё, чтобы выходить на поле в каждом матче "Барселоны" (1)
Вчера, 22:01
Андрей Канчельскис: если в финале выиграют хорваты, сможем потом сказать, что мы уступили чемпионам мира (12)
Андрей Канчельскис: если в финале выиграют хорваты, сможем потом сказать, что мы уступили чемпионам мира (12)
Вчера, 21:55
Тибо Куртуа: мы выступили намного лучше, чем четыре года назад (1)
Тибо Куртуа: мы выступили намного лучше, чем четыре года назад (1)
Вчера, 20:59
Роберто Мартинес: я не был бы счастлив, если бы мне до ЧМ-2018 сказали, что мы займем третье место (1)
Роберто Мартинес: я не был бы счастлив, если бы мне до ЧМ-2018 сказали, что мы займем третье место (1)
Вчера, 20:34
Киран Триппьер: мы выкладывались в каждом матче, старались показать лучший результат (1)
Киран Триппьер: мы выкладывались в каждом матче, старались показать лучший результат (1)
Вчера, 20:04
"Ювентус" не покажет Роналду болельщикам (3)
"Ювентус" не покажет Роналду болельщикам (3)
Вчера, 19:43
Харри Кейн: мы с парнями сделали все, что могли (3)
Харри Кейн: мы с парнями сделали все, что могли (3)
Вчера, 19:33
Сборная Бельгии показала лучший результат на ЧМ в своей истории (1)
Сборная Бельгии показала лучший результат на ЧМ в своей истории (1)
Вчера, 19:26
Сергей Собянин предложил установить памятный знак на Никольской улице в честь ЧМ-2018 (2)
Сергей Собянин предложил установить памятный знак на Никольской улице в честь ЧМ-2018 (2)
Вчера, 19:19
Центр Москвы перекрыт 14 и 15 июля из-за ЧМ-2018
Центр Москвы перекрыт 14 и 15 июля из-за ЧМ-2018
Вчера, 19:12
Англия is coming home без медалей (4)
Англия is coming home без медалей (4)
Вчера, 18:53
Сборная Бельгии заняла третье место на чемпионате мира (33)
Сборная Бельгии заняла третье место на чемпионате мира (33)
Вчера, 18:27
Юго Льорис: не нужно сравнивать ЧМ-2018 с Евро-2016
Юго Льорис: не нужно сравнивать ЧМ-2018 с Евро-2016
Вчера, 18:14
Сборная Хорватии тренируется без Перишича
Сборная Хорватии тренируется без Перишича
Вчера, 18:11
Андрей Моисеев: игроки сборной России многим значительно уступают в классе, но они выкладывались на 100%
Андрей Моисеев: игроки сборной России многим значительно уступают в классе, но они выкладывались на 100%
Вчера, 18:05
Сергей Игнашевич: Черчесов - один из немногих тренеров, с кем у меня постоянно был хороший контакт (8)
Сергей Игнашевич: Черчесов - один из немногих тренеров, с кем у меня постоянно был хороший контакт (8)
Вчера, 17:28
Оргкомитет "Россия-2018" оценил на отлично совместную работу с регионами по проведению ЧМ
Оргкомитет "Россия-2018" оценил на отлично совместную работу с регионами по проведению ЧМ
Вчера, 17:10
Давор Шукер: завтра мы будем наслаждаться финалом (2)
Давор Шукер: завтра мы будем наслаждаться финалом (2)
Вчера, 16:15
Бельгия – Англия: стали известны стартовые составы
Бельгия – Англия: стали известны стартовые составы
Вчера, 16:13
Десятки нигерийцев покупали Fan ID по цене 300 долларов. Им обещали работу в России (3)
Десятки нигерийцев покупали Fan ID по цене 300 долларов. Им обещали работу в России (3)
Вчера, 15:18
"Оренбург" усилился двумя футболистами из ФНЛ (1)
"Оренбург" усилился двумя футболистами из ФНЛ (1)
Вчера, 14:55
Сергей Силкин: матч за третье место никому не нужен, никогда не понимал, зачем его проводят (17)
Сергей Силкин: матч за третье место никому не нужен, никогда не понимал, зачем его проводят (17)
Вчера, 14:29
Леонардо Бонуччи может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Леонардо Бонуччи может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Вчера, 14:26
"Челси" подписал Жоржиньо
"Челси" подписал Жоржиньо
Вчера, 14:23
Руководство "Волгоград-Арены": рассчитываем что на "Ротор" в ФНЛ будут ходить 10-15 тысяч (15)
Руководство "Волгоград-Арены": рассчитываем что на "Ротор" в ФНЛ будут ходить 10-15 тысяч (15)
Вчера, 14:21
Златко Далич: сейчас мы испытываем небольшие трудности с восстановлением, но я верю, что ребята справятся
Златко Далич: сейчас мы испытываем небольшие трудности с восстановлением, но я верю, что ребята справятся
Вчера, 13:34
Источник: Месси имел полное влияние на выбор состава и схемы сборной Аргентины на ЧМ-2018 (6)
Источник: Месси имел полное влияние на выбор состава и схемы сборной Аргентины на ЧМ-2018 (6)
«Зенит» отправился на заключительный сбор с Дзюбой, Луневым, Смольниковым, Жирковым, Кузяевым и Ерохиным
Петербургский «Зенит» на официальной странице в социальной сети «Твиттере» опубликовал список из 28 игроков, которые отправляются на заключительный тренировочный сбор команды перед началом нового сезона российской Премьер-Лиги.
В состав команды также вошли Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Артём Дзюба, которые представляли национальную сборную России на чемпионате мира—2018.
В состав команды также вошли Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Артём Дзюба, которые представляли национальную сборную России на чемпионате мира—2018.
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