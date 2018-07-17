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Calciomercato: Головин отклонил предложение "Монако", переговоры с "Челси" близки к завершению

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в ближайшее время станет игроком "Челси".

Об этом сообщает корреспондент издания Calciomercato Марио Педроси. По его информации, Головин отклонил предложение от "Монако" и настаивает на своем переходе в "Челси". Клубы близки к соглашению.

Напомним, ранее из борьбы за футболиста выбыл "Ювентус".

Calciomercato
Теги: Головин Монако Челси
Сегодня, 14:31
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(3)
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 15:12) #
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  •  (2)
online

" Ранее из борьбы за футболиста выбыл Ювентус" это просто космос надо же такое выдумать! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:06) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Напомним, ранее из борьбы за футболиста выбыл "Ювентус" и был вынужден купить Роналду

самое главное, что поторопился Головин-то..

Юве, конечно, потратился на КриРо от безысходности, но за пару дней нараспродавал маек с Роналду на 55 миллионов евро, то есть, в кармане туринцев снова упруго зашелестело, и они вполне могли вернуться к вопросу о Головине.


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Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 14:48) #
  • +3
  •  (7)
online

Напомним, ранее из борьбы за футболиста выбыл "Ювентус".

ага так боролся что , не выдержал конкуренции и купил как утешение роналду...

ГОЛОВИН ОТКЛОНИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "МОНАКО

ну и прально, чемпионат франции один самых мне противных

настаивает на своем переходе в "Челси". Клубы близки к соглашению.

тут два еврея пошли на встречу друг другу, твое мнение по сути не спрашивали
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:48) #
  • +2
  •  (6)

Напомним, ранее из борьбы за футболиста выбыл "Ювентус" и был вынужден купить Роналду
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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