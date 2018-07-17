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ЦСКА и "Локомотив" пока отказались от покупки Дмитрия Живоглядова из-за цены

ЦСКА и "Локомотив" приостановили диалог по трансферу защитника "Уфы" Дмитрия Живоглядова. К игроку проявляют интерес оба клуба.

В контракте футболиста отсутствует пункт о сумме выкупа, что позволяет уфимцам диктовать свои условия. По некоторым данным, цена футболиста составляет 3,5 миллиона евро. Ни железнодорожники, ни армейцы платить эту сумму не готовы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 16:08
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(1)
№4 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 17:18) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: XUMKA
Понятно: Спам или Зинаида

Какой Спам, какая Зинаида, Локо и ЦСКА. Какие 3,5 млн. Золотая цена- 0,5млн. Это наш клиент- он в Динамо-то в основе не играл. Или Уфа- навечно.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:51) #
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online

А Зенит купил бы за 3.5 миллиона рублей, по своей схеме

Не игрок сборной, сразу отпадает. Шлак не держим-с, сэр )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 16:34) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Понятно: Спам или Зинаида
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: Valar (Сегодня, 16:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
А Зенит купил бы за 3.5 миллиона рублей, по своей схеме


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
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