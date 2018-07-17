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Евгений Гинер: чтобы не угробить Головина, мы должны отпустить его в европейский клуб
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомметнировал возможность ухода лидера ЦСКА Александра Головина в европейский топ-клуб.
"Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень Английской премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше. Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто. Действительно, к нам приезжал вице-президент "Монако" Васильев и делал предложение по Головину.
"Челси"? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти", - цитирует Гинера Sport24.ru.
"Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень Английской премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше. Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто. Действительно, к нам приезжал вице-президент "Монако" Васильев и делал предложение по Головину.
"Челси"? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти", - цитирует Гинера Sport24.ru.
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