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Евгений Гинер: чтобы не угробить Головина, мы должны отпустить его в европейский клуб

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомметнировал возможность ухода лидера ЦСКА Александра Головина в европейский топ-клуб.

"Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень Английской премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше. Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто. Действительно, к нам приезжал вице-президент "Монако" Васильев и делал предложение по Головину.

"Челси"? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти", - цитирует Гинера Sport24.ru.
Теги: Гинер Головин ЦСКА
Сегодня, 18:02
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18
(4)
№18 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 20:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Санта-Барбара
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№17 Написал: wasp35 (Сегодня, 20:00) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Интер»
Вообще то это скрытое фининсирование ЦСКА со стороны Абрамовича , Головин не стоит тех денег что за него будет уплачено , да и играть то будет переодически , потенциальный скамеечник.


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Факты не существуют - есть только интерпретации.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№16 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь в Монако.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:54) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Абсолютно всё равно, что будет с Головиным.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:48) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
ajax101,
Не правильный??? Он большой профессионал ,дай бог чтобы у нас были такие игроки .


Неправильный он профессионал. Не дай Бог у нас ТАКИЕ появятся!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№13 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Fint
Вот это заявление хозяина клуба, топ-клуба российского!!!
Он сам признаёт, что клуб ЦСКА,- го(в)но?


Вы сэр, дибил.


--------------------
Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
№12 Написал: Fint Москва (Сегодня, 19:39) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Реал»
Вот это заявление хозяина клуба, топ-клуба российского!!!
Он сам признаёт, что клуб ЦСКА,- го(в)но?
Лучше бы он жевал, чем заявления в СМИ подавал!
Рост любого игрока зависит исключительно от квалификации ТРЕНЕРА!
Свидетелями сего постулата мы все стали "вчера", увидев фееричное выступление сборной под руководством Черчесова!!! Вот такого тренера и ищите, господин Гинер, если не уверены в Гончаренко... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:08) #
  • -3
  •  (5)

ajax101,
Не правильный??? Он большой профессионал ,дай бог чтобы у нас были такие игроки .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№10 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:06) #
  • -4
  •  (6)

Как царь Пётр отправлял в Европу учиться щи ложкой хлебать, так и триста лет спустя.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№9 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:00) #
  • +1
  •  (5)

Не мурыжте парня отпускайте с Богом!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№8 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 18:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Парню дали 48 часов на сборы, а он все еще в горном Алтае находится.
Успеет ли?


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 18:55) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санитар для Кутарбы
В "Ювентус" к Роналду,будет тренироваться и расти как футболист, с футбольной звездой мирового уровня.


Роналду хорошему не научит, неправильный он какой - то!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№6 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 18:38) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
48 часов?
месяц назад я уже слышал эту цифру
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:37) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Гдето там в ослятне всплакнул Алан Дзагоев
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно он говорит - в ЦСКА он деградировать будет!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 18:25) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина

То есть никак?...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 18:16) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо К»
В "Ювентус" к Роналду,будет тренироваться и расти как футболист, с футбольной звездой мирового уровня.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 18:06) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Друг Рома всё ещё думает какой суммой тебе помочь? :))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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