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Защитник "Ростова" Вахания - после поражения от "Балтики" в Кубке России: нет времени переживать, через четыре дня игра

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Правый защитник "Ростова" Илья Вахания прокомментировал домашнее поражение от "Балтики" (0:1) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
- Сильно ли расстроились? Конечно, но нет времени переживать, потому что у нас через четыре дня игра. Не кажется ли мне, что под такой матч состав должен был быть другим? Наверное, нет. Потому что если посмотреть матч с "Уралом", то был примерно такой же состав, но мы выиграли уверенно, - передаёт слова Вахании "РБ Спорт".

Матч второго этапа полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Ростов" - "Балтика" завершился победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на четвёртой минуте игры после ошибки игроков жёлто-синих в розыгрыше у своих ворот забил полузащитник калининградцев Тигран Аванесян.

6 мая в рамках 27 тура Российской премьер-лиги "Ростов" сыграет на выезде с московским "Локомотивом", от которого отстаёт в турнирной таблице на 2 очка.

Кубок России Ростов Балтика Вахания
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