- Вот, Угальде купили за 13 миллионов евро, если не ошибаюсь. А сколько он забил в чемпионате? Ноль, один в Кубке. А "Зенит" за Педро заплатил девять миллионов, он забил один в чемпионате плюс два в Кубке "Спартаку". К чему я это говорю? Чтобы бороться за чемпионство, нужно найти хорошую замену Промесу, для чего нужно вложиться. Думаю, руководство клуба должно это понимать. Если такой игрок будет найден, "Спартак" составит "Зениту" конкуренцию за чемпионство, - цитирует Аленичева РИА Новости.
32-летний голландский вингер московского "Спартака" Квинси Промес в осенней части текущего сезона провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Весеннюю часть сезона футболист полностью пропустил, попав под арест в Объединённых Арабских Эмиратах, где "Спартак" проводил межсезонные сборы, из-за оставления места ДТП.
21-летний нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде перешёл к красно-белым в январе 2024 года из голландского "Твенте", сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. В 11 матча за новый клуб во всех турнирах форвард записал на свой счёт 1 гол в Кубке России.
Аленичев: чтобы найти замену Промесу, "Спартаку" нужно вложиться. Угальде купили за 13 миллионов, а он забил один гол
Экс-главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, что нужно красно-белым для конкуренции с "Зенитом" в борьбе за чемпионство.
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