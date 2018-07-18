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Максим Канунников перейдет в "Крылья Советов"

Бывший нападающий казанского "Рубина" и "СКА-Хабаровск" Максим Канунников продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов", передает "Чемпионат.сом".

Кроме того пост спортивного директора волжского клуба покинул Зураб Циклаури, а на его место назначен Александр Шикунов, ранее занимавший должность вице-президента "Ростова".

В сезоне-2017/18 Канунников выступал за "Рубин". Во второй половине чемпионата клуб расторг с ним контракт, и игрок отправился в "СКА-Хабаровск". Форвард сыграл за хабаровскую команду девять матчей, не отметившись результативными действиями.
Теги: Канунников Крылья Советов Трансферы
Сегодня, 08:26
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(1)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:39) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
а начинал как перспективный...вот он - уровень сборной
игрок и правда неплохой, но деревянный дико


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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