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Президент "Урала": Ильиным интересуется "Локомотив"? Не комментирую слухи

Президент "Урала" Григорий Иванов назвал слухами информацию об интересе к нападающему екатеринбургского клуба Владимиру Ильину со стороны "Локомотива".

"Интерес "Локомотива" к Ильину? Вы знаете, я не комментирую слухи. На данный момент, Владимир Ильин — футболист команды "Урал". Все что я могу вам сообщить", - цитирует Иванова Sport24.
Теги: Иванов Урал Ильин Локомотив
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№1 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 16:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да ладно,а здесь только этим и занимаются .Я вот даже ,, беспокоюсь,, про звезду этого сайта Головнина сегодня нечего не слышно ))


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
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