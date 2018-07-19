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Сергей Игнашевич: суперкубки все запоминающиеся, особенно крупные победы над "Спартаком"
Бывший защитник "Локомотива" и ЦСКА Сергей Игнашевич поделился своими ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между его экс-клубами.
- 15 лет назад вы выиграли первый в истории Суперкубок России с "Локомотивом". Что осталось в памяти от той игры?
- Драматичный получился матч. Мы стали чемпионами, ЦСКА выиграл Кубок России. Ничья в основное время, в дополнительное. Очень эмоциональная серия пенальти была. Первая пятерка не выявила победителей, пришлось прибегать к дополнительным ударам, было очень интересно.
- Какая победа была самой запоминающейся?
- Все они были запоминающиеся. Особенно крупные победы над "Спартаком".
РФПЛ
- 15 лет назад вы выиграли первый в истории Суперкубок России с "Локомотивом". Что осталось в памяти от той игры?
- Драматичный получился матч. Мы стали чемпионами, ЦСКА выиграл Кубок России. Ничья в основное время, в дополнительное. Очень эмоциональная серия пенальти была. Первая пятерка не выявила победителей, пришлось прибегать к дополнительным ударам, было очень интересно.
- Какая победа была самой запоминающейся?
- Все они были запоминающиеся. Особенно крупные победы над "Спартаком".
РФПЛ
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