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Борис Копейкин: мне нравится, что Гончаренко подтягивает молодежь к основному составу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко зарекомендовал себя в клубе, продлить с ним контракт – правильное решение армейцев, считает экс-главный тренер армейцев Борис Копейкин.
"Хорошее решение, пускай поработает. Надо создавать новую команду, думаю, что у него это получится. За прошлый сезон он зарекомендовал себя. Подтягивает молодежь к основному составу – мне это очень нравится. Единственное, хочется, чтобы он "своих" и в тренерский штаб подтягивал. У нас есть хорошие, готовые специалисты – тот же (Александр) Гришин или (Валерий) Минько, которые работали с молодежью. У нас достаточно своих специалистов. А (Сергею) Овчинникову и (Виктору) Онопко по-хорошему уже пора самостоятельно поработать. Молодежь у нас хорошая, но надеюсь, что усиление еще какое-то будет в линии атаки", - цитирует Копейкина "Р-Спорт".
"Хорошее решение, пускай поработает. Надо создавать новую команду, думаю, что у него это получится. За прошлый сезон он зарекомендовал себя. Подтягивает молодежь к основному составу – мне это очень нравится. Единственное, хочется, чтобы он "своих" и в тренерский штаб подтягивал. У нас есть хорошие, готовые специалисты – тот же (Александр) Гришин или (Валерий) Минько, которые работали с молодежью. У нас достаточно своих специалистов. А (Сергею) Овчинникову и (Виктору) Онопко по-хорошему уже пора самостоятельно поработать. Молодежь у нас хорошая, но надеюсь, что усиление еще какое-то будет в линии атаки", - цитирует Копейкина "Р-Спорт".
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