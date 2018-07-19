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Борис Копейкин: мне нравится, что Гончаренко подтягивает молодежь к основному составу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко зарекомендовал себя в клубе, продлить с ним контракт – правильное решение армейцев, считает экс-главный тренер армейцев Борис Копейкин.

"Хорошее решение, пускай поработает. Надо создавать новую команду, думаю, что у него это получится. За прошлый сезон он зарекомендовал себя. Подтягивает молодежь к основному составу – мне это очень нравится. Единственное, хочется, чтобы он "своих" и в тренерский штаб подтягивал. У нас есть хорошие, готовые специалисты – тот же (Александр) Гришин или (Валерий) Минько, которые работали с молодежью. У нас достаточно своих специалистов. А (Сергею) Овчинникову и (Виктору) Онопко по-хорошему уже пора самостоятельно поработать. Молодежь у нас хорошая, но надеюсь, что усиление еще какое-то будет в линии атаки", - цитирует Копейкина "Р-Спорт".
Теги: Копейкин Гончаренко
Сегодня, 17:29
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№1 Написал: Хоббит (Сегодня, 17:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да, Пельмень бы снова выпустил Рахитича, он у него последний раз во сколько лет вышел? Чуть ли не в 39, межсезонка, но всеж. Видимо Пельменя в детстве во дворе обижали анально - вот он молодняк до паники просто и боялся.
У Гончара выхода нет - скоро сам на поле выйдет, бо некому


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
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