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Даниил Куликов: в целом, в основе "Локомотива" всё уже знакомо
Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов рассказал о том, как провёл сборы с основной командой "железнодорожников".
"Это мой четвертый сбор с основной командой. Конечно, прибавил и физически, и в игровом плане. Быстрее переключаюсь при потере мяча и вступаю в отбор. В целом, всё уже знакомо. Самое яркое впечатление от сборов? Понравились контрольные матчи и австрийская природа", - цитирует Куликова официальный сайт "Локомотива"
"Это мой четвертый сбор с основной командой. Конечно, прибавил и физически, и в игровом плане. Быстрее переключаюсь при потере мяча и вступаю в отбор. В целом, всё уже знакомо. Самое яркое впечатление от сборов? Понравились контрольные матчи и австрийская природа", - цитирует Куликова официальный сайт "Локомотива"
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