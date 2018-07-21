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Даниил Куликов: в целом, в основе "Локомотива" всё уже знакомо

Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов рассказал о том, как провёл сборы с основной командой "железнодорожников".

"Это мой четвертый сбор с основной командой. Конечно, прибавил и физически, и в игровом плане. Быстрее переключаюсь при потере мяча и вступаю в отбор. В целом, всё уже знакомо. Самое яркое впечатление от сборов? Понравились контрольные матчи и австрийская природа", - цитирует Куликова официальный сайт "Локомотива"
Теги: Локомотив
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