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"Зенит" и "Интер" забили шесть голов на двоих

Товарищеский матч

"Интер" – "Зенит" 3:3

Голы: Кандрева, 16, Икарди, 50 (пен), Лаутаро, 75 - Нобоа, 27, Мак, 64, Эрнани, 73.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Заппа, 79), Де Врей (Раноккия, 65), Шкриньяр, Далберт, Гальярдини, Асамоа (Рорич, 77), Политано (Колидио, 77), Валеро (Эммерс, 65), Кандрева (Сальседо, 77), Икарди (Лаутаро, 65).

"Зенит": Лунёв, Анюков (Смольников, 46), Иванович (Нету, 65), Мевля, Набиулллин, Ригони (Мак, 46), Паредес (Краневиттер, 84), Нобоа (Эрнани, 65), Шатов (Оздоев, 84), Дриусси (Кузяев, 65), Дзюба (Заболотный, 65).
Теги: Зенит Интер
Вчера, 23:03
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№38 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 01:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
я уж думал Интер забил 6 голов а Зенит 0 и получается 6 на двоих а тут вона как!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№37 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:08) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Черный Лис
недаром у вас уже молодежка на сборную Франции похожа

Именно. Они думают что лучше нигеро нет. Глупости. Тарасовка)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№36 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
Как вся прогрессирующая молодежь страны!!

торговцы черным деревом жгут
недаром у вас уже молодежка на сборную Франции похожа blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№35 Написал: tantara002 (Сегодня, 00:03) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: СуперШтангист
Ставим на Енисей, как и все адекватные люди.

Как вся прогрессирующая молодежь страны!!


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№34 Написал: yuri спб (Вчера, 23:59) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: tantara002
А вам отлизывать у Дзюбы, если уж переходить на твой язык.


Кот спокойно относится к неграм. А вам, сударь пора присмотрется.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№33 Написал: tantara002 (Вчера, 23:58) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: yuri
Черножопым , только целовать негров в жопу.

А вам отлизывать у Дзюбы, если уж переходить на твой язык.


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№32 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:55) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Ставим на Енисей, как и все адекватные люди.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№31 Написал: yuri спб (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: All_my
Реал и Барса в ужасе, такому зенитке только лигу чемпионов брать


--------------------

Черножопым , только целовать негров в жопу.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№30 Написал: All_my Москва (Вчера, 23:51) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
ипать Спартак!


Реал и Барса в ужасе, такому зенитке только лигу чемпионов брать


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№29 Написал: kolkor58 Санкт-Петербург (Вчера, 23:50) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
XUMKA,
Посмотрим в конце сезона!!! А вам то, мил человек, до Зенита какое дело!?


--------------------
Кто не был- тот будет, кто был- не забудет!!!
Регистрация: 3.11.2012 [жалоба]
№28 Написал: vertel латвия (Вчера, 23:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то больно оптимистично все настроены, дай то бог. Но уже через неделю Енисей ждёт, и наверняка, окопается у своих ворот, а не как Интер- сам играл и давал играть зенитовцам. А креатива, как не было, так и нет, да и откуда ему взяться, не Шатов же креативщик и вознесённый некоторыми Мак просто потеряется на поле при оказании сопртивления со стороны соперника, тогда и Нобоа сделает не два привоза, как сегодня, а ещё больше. Говорил и буду говорить, что Мак, Нобоа да и Эрнани, красиво забивший(но это дело случая)- не для больших побед, другое дело, за не имением лучших...
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№27 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:47) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: maradona72
Да у вас все охyительно! Почитай комменты своих коллег.

Ну конечно, не так, как у вас с Ашотом... smirk

Не надо сравнивать эти матчи, у Интера не было 5 игроков основы, и Спартак 3/4 матча играл вторым-третьим составом.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№26 Написал: Бриг (Вчера, 23:44) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Товарняк, но матч понравился,хорошие голы у команд...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№25 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:33) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: Zamba
ут другой вопрос, у Ригони хорошо навешивает на дальнюю, но там никто не играет, а Мак хорошо простреливает на ближнюю, но и там никто не играет

Мак напористый, а Ригони балерина, навешивай не навешивай.


Тут дело в другом. Мак хочет играть за Зенит, а Ригони - не очень.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№24 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:32) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Да у вас все охyительно! Почитай комменты своих коллег.

Ну конечно, не так, как у вас с Ашотом... smirk
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№23 Написал: XUMKA мос.обл (Вчера, 23:32) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: acetophenon
По игре видно, что "Зенит" к сезону готов.
Q.E.D.

Для пятого места он то готов.
Вопрос:А по силам ли им четвертое?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№22 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:31) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
ут другой вопрос, у Ригони хорошо навешивает на дальнюю, но там никто не играет, а Мак хорошо простреливает на ближнюю, но и там никто не играет

Мак напористый, а Ригони балерина, навешивай не навешивай.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№21 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:28) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Мак да, потому что Ригони какой-то непонятный, и землю не роет, играет как во дворе.

тут другой вопрос, у Ригони хорошо навешивает на дальнюю, но там никто не играет, а Мак хорошо простреливает на ближнюю, но и там никто не играет

Цитата: vermis_64
Чувства надежности я не ощущал. Иванович был хорош. Это да.

тут проще Нету+Мевля=пожар в обороне, если по одному нормально

Цитата: maradona72
Да у вас все охyительно!

у вас тоже, САМОМУ Ашдоду не проиграли, с левого пенальти спаслись)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№20 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:25) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Фонтанка
Мака по любому надо оставлять, из-за долбанного Манчини парня могли потерять.

Мак да, потому что Ригони какой-то непонятный, и землю не роет, играет как во дворе.

Цитата: Фонтанка
Парни, а что эта блдь за пoeбeнь, никто не знает?

Сэр Генри, который Утопи(я)лся.

Цитата: Skyline
гол эрнани просто топ.

Вот когда он будет такие ложить через одного. как Фернанда, тогда да, а пока что это гол-дурак.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 23:21) #
  • -4
  •  (12)
online

Цитата: Blessing
На носу чемп, а проблем выше крыши.

Да у вас все охyительно! Почитай комменты своих коллег. Что ты паришься, Сережа.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№18 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:19) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Очень надеюсь, что Семак остановится на ОСНОВЕ, хоть и надо понимать, как это сложно сделать из такого обилия игроков.
Матч с Ашдодом Интером(Италия) интересный, но оставил без ответа этот вопрос. Саши Ерохина не хватало, правого заща нет, если только Ивановича решится поставить. Набибулин наше будущее, Жирков, думаю, уже не игрок. С напами как всегда беда, а Луку не выпустил.
На носу чемп, а проблем выше крыши.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№17 Написал: SVN (Вчера, 23:16) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: acetophenon
По игре видно, что "Зенит" к сезону готов.
Q.E.D.

когда команда 10 замен делает,то конечно готовы.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№16 Написал: Он Самый (Вчера, 23:15) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Хоббит
Нормально. Дежурную треху отгрузили, не напрягаясь бомжам. Бог трешечку любит... Болотный

perche stai guardando il calcio? Ora tutti guardano la boxe!
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:15) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Цитата: vermis_64
В обороне традиционно дыры

Да ладно, из трех голов только один пропустили по собственному разгильдяйству.


Чувства надежности я не ощущал. Иванович был хорош. Это да.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: Фонтанка Питер (Вчера, 23:13) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
голы мака

Мака по любому надо оставлять, из-за долбанного Манчини парня могли потерять.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№13 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:13) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Да ладно, из трех голов только один пропустили по собственному разгильдяйству.

1,5 я пенальти (хоть и левое) еще посчитал, там при выходе ошиблись)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№12 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:13) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Фонтанка
Парни, а что эта блдь за пoeбeнь, никто не знает?

джабба хатт каухатт же
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: Фонтанка Питер (Вчера, 23:12) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
№5 Написал: Хоббит

Парни, а что эта блдь за пoeбeнь, никто не знает?
Хотя пёс с ним. Неинтересно мне оно.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№10 Написал: N-52 (Вчера, 23:12) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ригони ,Заболотный ..... Лунев еще не готов. В центре защиты - жидко. Набиуллин обнадеживает.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:10) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
В обороне традиционно дыры

Да ладно, из трех голов только один пропустили по собственному разгильдяйству.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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