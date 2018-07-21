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"Зенит" и "Интер" забили шесть голов на двоих
Товарищеский матч
"Интер" – "Зенит" 3:3
Голы: Кандрева, 16, Икарди, 50 (пен), Лаутаро, 75 - Нобоа, 27, Мак, 64, Эрнани, 73.
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Заппа, 79), Де Врей (Раноккия, 65), Шкриньяр, Далберт, Гальярдини, Асамоа (Рорич, 77), Политано (Колидио, 77), Валеро (Эммерс, 65), Кандрева (Сальседо, 77), Икарди (Лаутаро, 65).
"Зенит": Лунёв, Анюков (Смольников, 46), Иванович (Нету, 65), Мевля, Набиулллин, Ригони (Мак, 46), Паредес (Краневиттер, 84), Нобоа (Эрнани, 65), Шатов (Оздоев, 84), Дриусси (Кузяев, 65), Дзюба (Заболотный, 65).
"Интер" – "Зенит" 3:3
Голы: Кандрева, 16, Икарди, 50 (пен), Лаутаро, 75 - Нобоа, 27, Мак, 64, Эрнани, 73.
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Заппа, 79), Де Врей (Раноккия, 65), Шкриньяр, Далберт, Гальярдини, Асамоа (Рорич, 77), Политано (Колидио, 77), Валеро (Эммерс, 65), Кандрева (Сальседо, 77), Икарди (Лаутаро, 65).
"Зенит": Лунёв, Анюков (Смольников, 46), Иванович (Нету, 65), Мевля, Набиулллин, Ригони (Мак, 46), Паредес (Краневиттер, 84), Нобоа (Эрнани, 65), Шатов (Оздоев, 84), Дриусси (Кузяев, 65), Дзюба (Заболотный, 65).
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