Массимо Каррера: Жиго и Бокетти - на данный момент основная пара центральных защитников

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил степень готовности к сезону линии обороны.В центре обороны"На данный момент основная пара центральных защитников - Жиго и Бокетти. Именно они начнут сезон в старте.Они получили больше всех игрового времени, больше остальных сыграли друг с другом в связке. И прямо сейчас они демонстрируют наибольшую уверенность.Джикии потребуется еще какое-то время. Кутепова не было на сборах - посмотрим, в какой форме он вернется из отпуска", - сказал Каррера.