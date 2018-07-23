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Массимо Каррера: Жиго и Бокетти - на данный момент основная пара центральных защитников

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил степень готовности к сезону линии обороны.
В центре обороны

"На данный момент основная пара центральных защитников - Жиго и Бокетти. Именно они начнут сезон в старте.

Они получили больше всех игрового времени, больше остальных сыграли друг с другом в связке. И прямо сейчас они демонстрируют наибольшую уверенность.

Джикии потребуется еще какое-то время. Кутепова не было на сборах - посмотрим, в какой форме он вернется из отпуска", - сказал Каррера.

Sport24
Теги: Каррера Спартак Жиго Боккетти
Сегодня, 09:59
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6
(1)
№6 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: SPV 77
Там играть не кому, да и всех сборников ждет функциональная яма неизбежная на старте чемпионата


Согласен. Ну либо через короткий период после начала, если подведут к старту. ...с высоким риском получения травм от нагрузок.


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Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 10:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sumzzz
А в ЦСКА сборники уже тренируются. Сразу видно, что есть возможность ротации.

Там играть не кому, да и всех сборников ждет функциональная яма неизбежная на старте чемпионата
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 10:14) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: sumzzz
А в ЦСКА сборники уже тренируются.


Пусть тренируются те, кто играть не умеет)))


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А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 10:13) #
  • +2
  •  (2)

В принципе смотрелись вместе неплохо,но...
Все таки контрольные матчи не показатель,календарь первых туров тяжелый,Жиго новичок,а Сальву все мы прекрасно "знаем"
Удачи парням!!!
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:08) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
С такой парой ЦЗ могут быть проблемы с лимитом. Комбаров-Глушаков в основу - это печально...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:05) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
А в ЦСКА сборники уже тренируются. Сразу видно, что есть возможность ротации.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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