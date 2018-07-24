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Финалы Кубка России теперь будут проводить только в "Лужниках"

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о дальнейших местах проведения финала Кубка России.

"Планируется, что "Лужники" станут постоянной ареной для проведения финала Кубка России. В данный момент мы согласовываем этот вопрос", - передаёт слова Прядкина корреспондент Чемпионата
Теги: Лужники Кубок России
Сегодня, 14:43
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(2)
№3 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 15:12) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Продавец голованов
А то иначе стадион вроде как и не при делах.
Казлы. Вон, в Волгограде финал был - кому плохо? Не один стадион в стране не при загруженности теперь - тот же Волгоград, Калининград - не будут они заполнятся.
А на Луже вместо этого неплохо бы было два дерби проводить - вот на них реально сложно билеты достать

Ну иди скажи директору ЦСКА и Спартака, что с самого прибыльного матча в сезоне бабло будет получать Лужники, а не стадионы клубов!
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 14:57) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
прям сплю и вижу, как на финал Тосно-Авангард полная лужа народу будет... а по факту придется 2-3т, потому что в Москве футбол и нафиг никому не уперся, если там не играют Московские команды...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 14:52) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А то иначе стадион вроде как и не при делах.
Казлы. Вон, в Волгограде финал был - кому плохо? Не один стадион в стране не при загруженности теперь - тот же Волгоград, Калининград - не будут они заполнятся.
А на Луже вместо этого неплохо бы было два дерби проводить - вот на них реально сложно билеты достать


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Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
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